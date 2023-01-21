Січень, 21 в 12:31

Станом на 21 січня у Чернівецькій області діє графік стабілізаційних відключень світла.

Графік стабілізаційних відключень запроваджують за розпорядженням державної компанії НЕК Укренерго відповідно до оперативної ситуації в енергетичній системі України. Спрогнозувати впровадження таких графіків заздалегідь неможливо, наголошують у Чернівціобленерго.

Наразі в регіоні споживачі поділені на 18 черг, яким за розкладом вимикають світло.

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У Чернівціобленерго зазначають, що з технічних причин не можна гарантувати перемикання енергії рівно о зазначеній годині, тому що бригада має доїхати до енергооб’єкта та виконати дії з техніки безпеки.

Тому в компанії попереджають, що обмеження світла можуть відхилятися на 20-40 хвилин від години, зазначеної у графіку. Актуальний графік відключення світла в Чернівецькій області можна переглянути за посиланням.

Згідно з розкладом актуальних відключень, є два види умовних позначок:

зелений колір – заживлені світлом будинки;

червоний колір – відсутність електрики.

На сайті Чернівціобленерго за посиланням споживачі мають можливість дізнатися, до якої групи увійшла їхня адреса у місті Чернівці та районах області. Там можна ввести населений пункт, точну адресу та побачити свій розклад.

За даними компанії, у разі різкого непрогнозованого збільшення навантаження на мережі диспетчер зобов’язаний негайно його знизити, тому аварійні відключення застосовуються незалежно від складених графіків.

Джерело: Чернівціобленерго