Жодних прогнозів нового наступу, — Умєров спростував новини про наступ росіян

Січень, 21 в 11:15

Голова ФДМУ та учасник переговорної групи Рустем Умєров спростував новини про нібито новий наступ Росії проти України.

До цього американське видання Daily Beast опублікувало новину, в якій нібито Умєров зазначає про великий наступ в лютому з трьох напрямків. На своїй сторінці в Facebook Рустем Умєров це спростовує.

– Жодних прогнозів та передбачень під час розмови з виданням Daily Beast з мого боку не було зазначено, – написав Умєров.

Видання Daily Beast виправило текст матеріалу, в якому тепер зазначено, що Україна вже 10 місяців під постійною загрозою з різних напрямів.

Зараз дивляться

– Він (Умєров – ред) зазначив, що Україні загрожують з багатьох напрямків, але не уточнив, звідки саме, — йдеться у матеріалі видання.

Зазначимо, що новину про новий наступ одразу підхопили та тиражують російські пропагандисти та проросійські Telegram-канали.

Фото: Рустем Умєров