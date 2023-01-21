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Факти / Україна / Суспільство

Жодних прогнозів нового наступу, — Умєров спростував новини про наступ росіян

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Жодних прогнозів нового наступу, — Умєров спростував новини про наступ росіян

Голова ФДМУ та учасник переговорної групи Рустем Умєров спростував новини про нібито новий наступ Росії проти України.

До цього американське видання Daily Beast опублікувало новину, в якій нібито Умєров зазначає про великий наступ в лютому з трьох напрямків. На своїй сторінці в Facebook Рустем Умєров це спростовує.

– Жодних прогнозів та передбачень під час розмови з виданням Daily Beast з мого боку не було зазначено, – написав Умєров.

Видання Daily Beast виправило текст матеріалу, в якому тепер зазначено, що Україна вже 10 місяців під постійною загрозою з різних напрямів.

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– Він (Умєров – ред) зазначив, що Україні загрожують з багатьох напрямків, але не уточнив, звідки саме, — йдеться у матеріалі видання.

Зазначимо, що новину про новий наступ одразу підхопили та тиражують російські пропагандисти та проросійські Telegram-канали.

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Фото: Рустем Умєров

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