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Факти / Україна / Суспільство

Графіки відключення світла на Закарпатті 22 січня

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
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22 січня в Закарпатській області діють графіки відключення електроенергії відповідно до лімітів НЕК Укренерго.

Погодинні відключення – це плановані відключення електроенергії, які необхідні для того, щоби зменшити навантаження на мережі та забезпечити стале балансування енергосистеми.

Відключення електроенергії на Закарпатті

Закарпаттяобленерго оприлюднило черги графіків погодинних відключень електроенергії.

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Фактичні години відключення та включення можуть бути змінені у разі недотримання граничних величин споживання електричної енергії споживачами Закарпатської області.

Графік відключень від Закарпаттяобленерго на 22 січня 2023 року можна переглянути нижче або за посиланням.

Графік для Закарпаття на 22 січня

Білий колір – наявне електропостачання;

Жовтий, зелений, помаранчевий, синій кольори – відсутнє електропостачання.

Джерело: Закарпаттяобленерго

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