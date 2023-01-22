22 січня в Києві діють стабілізаційні графіки відключень світла. Встановлений Укренерго ліміт споживання електроенергії для столиці на сьогодні: вдень 985 МВт/вночі 627 МВт.

Днями гендиректор Yasno Сергій Коваленко зазначив, що відключення електроенергії за графіком зачеплять і світло-сірі зони графіка.

Щоб ознайомитись зі стабілізаційними графіками відключення світла, почніть вводити адресу українською мовою.

Зараз дивляться

Згідно з розкладом, раніше опублікованим на сайті Yasno, світло мали вимикати в середньому на 8-12 годин. Щодня два-три відключення по три-чотири години.

Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хвилин.

Читайте: Як зарядити телефон без світла – п’ять дієвих способів

Новий графік відключення світла у Києві для групи 1



Графік відключення світла у Києві для групи 2

Графік відключення світла у Києві для групи 3

Графіки стабілізаційних відключень електроенергії можна переглянути на сайті ДТЕК за посиланням.

Світло в Україні відключають через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Зменшення споживання електроенергії допомагає знизити навантаження на систему і, відповідно, швидше її полагодити.

Українців також просять економити електроенергію і вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі