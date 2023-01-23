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Факти / Україна / Суспільство

Чи складатимуть учні 4, 9 та 11 класів ДПА і яка альтернатива

Анна Голішевська, Редакторка сайту
ДПА
Фото: Unsplash

Державна підсумкова атестація 2023 року не буде проводитися для учнів 4, 9 і 11 класів.

Про це йдеться у відповідному наказі Міносвіти.

Документ набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

Зараз дивляться

З 2020-го учні 4 та 9 класів не писали іспити через Covid-19. А у 2022 році Міністерство освіти та науки України скасувало ЗНО та шкільні іспити навіть для одинадцятикласників через війну Росії проти України.

Зарахування у виші відбувалося за підсумками мультимедійного тесту.

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11 – класники натомість складали ЗНО у формі національного мультипредметного тесту (НМТ) і за його результатами вступали до вишів.

У 2023 році випускники шкіл також складатимуть НМТ.

Що відомо про НМТ

Очільник МОН Сергій Шкарлет уточнив, що прийом документів вступників у виші розпочинається у липні, а реєстрація – у січні-лютому.

Також міністерство наполягає, аби тестування відбувалося в один день.

Під час проведення НМТ також враховуватимуть те, що абітурієнти вступають на технічні та медичні спеціальності.

Окрім української мови, історії України та математики, четвертим предметом для складання пропонуватимуть іноземну мову, фізику, хімію, біологію.

Абітурієнт зможе сам обирати той комплект дисциплін, які він складатиме.

Тести випускники складатимуть на комп’ютері, як і у 2022 році.

Модель проведення НМТ – 2023 презентують 20 січня.

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