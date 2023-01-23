У 2023 році чоловікам-морякам призовного віку дозволено виїжджати за кордон. Проте перетнути його зможуть не всі категорії моряків.

Факти ICTV запитали в експерта та зʼясували, хто з українських моряків може виїхати за кордон у 2023 році та які документи знадобляться.

– Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №992 від 02.09.2022, Правила перетинання кордону доповнено пунктом 2 12 , який визначає порядок перетинання державного кордону чоловіками віком від 18 до 60 років, якщо вони прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден або для проходження практичної підготовки на суднах у період дії на території України воєнного стану, – розповідає керівний партнер юридичної компанії Максим Боярчуков та партнери Максим Боярчуков .

Пункт 212 Правил перетинання кордону визначає три категорії осіб, яким надано право на перетин державного кордону:

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курсанти закладів освіти;

особи, які прямують для роботи на суднах у складі екіпажів суден, що здійснюють рейси до/з морських портів України;

інші особи, які прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден.

Що необхідно для перетину кордону 2023

Експерт зазначає, що для перетину державного кордону курсанти закладів освіти повинні надати на посту Держприкордонслужби такі документи:

посвідчення особи моряка;

довідку від закладу освіти щодо направлення курсанта для проходження практичної підготовки на судні;

військово-облікові документи з відповідними відмітками районного, міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

дозвіл на виїзд з місця проживання від керівника відповідного військкомату, де особа перебуває на військовому обліку.

Також Боярчуков вказує необхідні документи для осіб, які прямують для роботи на суднах у складі екіпажу суден, що здійснюють рейси до/з морських портів України:

посвідчення особи моряка;

суднову роль (список осіб суднового екіпажу) (crew list);

підтвердження від Адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів;

Іншим особам, які прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден, для перетину державного кордону необхідно надати:

посвідчення особи моряка;

підтвердження від Адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів;

військово-облікові документи з відповідними відмітками військкомату;

трудовий договір для роботи на судні або лист від судновласника про намір укласти з громадянином України такий трудовий договір;

або лист від судновласника про намір укласти з громадянином України такий трудовий договір; дозвіл на виїзд з місця проживання від керівника відповідного військкомату, де особа перебуває на військовому обліку.

Експерт коротко нагадує правила отримання кожного із вищевказаних документів.

Посвідчення особи моряка:

Порядок оформлення, видання, обміну, вилучення, повернення державі та знищення посвідчення особи моряка затверджено постановою Кабінету міністрів України №441 від 26.06.2015 Про посвідчення особи моряка.

Оформлення посвідчення здійснюють капітани морських портів у взаємодії з Морською адміністрацією, Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру та Державним центром персоналізації документів державного підприємства Поліграфічний комбінат Україна з виготовлення паперів.

Перелік документів, необхідних для оформлення посвідчення, визначено у пункті 9 згаданого порядку.

Відповідно до пункту 20 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №1487 від 30.12.2022, військово-обліковими документами є:

для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

для резервістів – військовий квиток.

Отримання підтвердження від Адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів можливо за допомогою особистого кабінету на офіційному сайті Адміністрації судноплавства.

Дозвіл на виїзд з місця проживання від керівника відповідного військкомату, де особа перебуває на військовому обліку:

– Звернення до військкомату за дозволом на виїзд з місця проживання необхідно здійснити протягом 7 днів з дня отримання підтвердження від Адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів, – зазначає експерт.

Юридично наприкінці 2022 року закріплено механізм, за яким чоловіки-моряки зможуть виїхати за кордон у 2023 році. Але прогнози щодо реальної дієвості механізму виїзду за кордон чоловіків-моряків є більш ніж стриманими.