Січень, 23 в 13:38

В Україні діє заборона на виїзд чоловіків за кордон. Таке рішення було ухвалено в перший день повномасштабної війни – 24 лютого 2022 року.

Відповідно, чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть вільно перетинати кордон. Утім, у кожного правила є виключення.

Так, законодавством визначено певні категорії осіб, які мають право виїжджати за кордон навіть під час дії воєнного стану.

Зараз дивляться Факти ICTV дізнавалися, чи може перетинати кордон чоловік, який є батьком трьох та більше дітей, зокрема від різних шлюбів. Багатодітний батько та перетин кордону 2023 Керуючий партнер юридичної компанії Максим Боярчуков та Партнери Максим Боярчуков зазначає, що згідно з абзацом 4 частини 1 статті 23 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років. Відповідно, багатодітного батька не можуть мобілізувати та забрати на фронт. – Таким чином у контексті пункту 26 Правил перетинання кордону, чоловік, що є батьком трьох та більше дітей, зокрема від різних шлюбів, не належить до виключення та має право перетинати державний кордон, – зазначає Боярчуков. Боярчуков також наголошує, що згідно зі змістом абзацу 4 частини 1 статті 23 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначальним фактором у такій ситуації є не батьківство, а саме утримання дітей. Які документи знадобляться для перетину кордону – Оскільки чоловік має підтвердити, що він утримує дітей, то має надати відповідні документи. Документи, що підтверджують факт утримання дітей, можуть різнитись залежно від конкретних обставин. Такими документами можуть бути як свідоцтва про народження дітей, так і відповідні судові рішення, – зазначає експерт. Експерт додає, що для перетину кордону необхідно мати: свідоцтва про народження;

свідоцтво про шлюб;

рішення суду про розірвання шлюбу;

рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сімʼї. Можна також показати нотаріально засвідчені копії. А щодо чоловіків, які самостійно виховують дитину до 18 років, то їм теж дозволено виїжджати за кордон. У такому разі прикордонникам треба показати: свідоцтво про народження;

свідоцтво про смерть матері;

рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

документ, що підтверджує визнання матері, яка зникла безвісти;

документи про оголошення матері померлою. Читайте Виїзд за кордон 2023: чи можуть чоловіки з інвалідністю покидати територію України

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