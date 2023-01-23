Перетин кордону на авто вимагає додаткового переліку документів та різноманітних дозволів. Крім того, документи для перетину кордону на авто можуть відрізнятися. Це залежить від того, чи на власному автомобілі ви відправляєтесь у подорож.

Тому Факти ICTV поспілкувалися з юристом та зʼясували, як виїхати за кордон на авто та які документи знадобляться.

Юрист Адвокатського об’єднання Місечко та Партнери Наталія Назарко зазначає, що усі правила перетину кордону на автомобілі визначено пунктами 50-55 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 7 вересня 1998 року №1388.

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Згідно з Порядком, виїхати за кордон можуть автомобільні транспорти:

які мають свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки, серіям яких присвоєно літери латинського алфавіту;

мають розпізнавальний знак України;

уклали договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

– Також мандрівникам необхідно пам’ятати, що при перетині кордону іноземної держави тонування вікон автомобіля повинне відповідати нормам, – зазначає юрист.

Документи, які необхідно мати з собою при перетині кордону на власному авто:

водійське посвідчення, яке відповідає міжнародним стандартам;

документ про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт), який містить особисту інформацію кирилицею та латиницею;

розпізнавальний знак України на авто (UA);

державний номерний знак на автомобілі – якщо на вашому авто встановлений індивідуальний номерний знак, він буде вважатися дійсним лише на території України. Перетнути кордон ви маєте право лише на державних номерах;

дійсний договір міжнародного страхування – Зелена карта.

– Так, окрім посвідчення водія та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або документа, що його замінює, військовозобов’язані повинні надати документи, що підтверджують мету поїздки, – додає юрист.

Зелену картку на авто: чи обовʼязково оформлювати

Зелена картка – це міжнародний договір страхування цивільної відповідальності, повний аналог поліса ОСЦПВ, тільки діє він виключно за кордоном.

Наталія Назарко зазначає, що статтею 16 ЗУ Про страхування встановлено, що у випадку виїзду зареєстрованого в Україні автотранспортного засобу на територію іншої країни – члена міжнародної системи автострахування Зелена картка, власник такого транспортного засобу зобов’язаний отримати страховий сертифікат Зелена картка.

– Дія Зеленої картки має поширюватись на країни, в які буде заїжджати українець. Крім того, страховик повинен бути повним членом Моторного (транспортного) страхового бюро, – наголошує Назарко.

Замовити Зелену картку можна у будь-якій страховій компанії. Проте будьте обачні: якщо якась компанія пропонує зробити картку дешевшою, це, найімовірніше, шахраї. Адже вартість Зеленої картки встановлена та однакова для всіх.

Перевірити справжність свого поліса можна на сайті МТСБУ за номером поліса або державним номером авто, або ж відсканувавши QR-код на своїй картці.

Крім того, оформити грин-картку на авто можна у будь-якому відділенні Приватбанку або через мобільний додаток Приват24.

Як виїхати за кордон, якщо ви не є власником авто

За словами Назарко, порядок такого перетину кордону затверджено Постановою КМУ №1388 від 7 вересня 1998 року.

– Постановою передбачається, що власник транспортного засобу може передавати свій автомобіль у користування іншій особі, яка має посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, передавши їй свідоцтво про реєстрацію, – додає юрист.

Назарко підкреслює, що на підставі заяви власника транспортного засобу особі, яка здійснює поїздку за кордон, видається за її бажанням свідоцтво про реєстрацію на її ім’я. Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім’я власника транспортного засобу, зберігається у відповідному сервісному центрі МВС.

– Таке посвідчення необхідно повернути до сервісного центру МВС протягом 10 днів після повернення з-за кордону, – додає Назарко.

У Держмитслужбі щодо такого перетину кордону зазначають, що свідоцтво про реєстрацію авто, подане людиною під час перетину кордону, вважається документом, що підтверджує право власності громадянина на машину для особистого користування або право тимчасового користування ним.

– Відповідно, на підставі свідоцтва про реєстрацію (яке надає особі власник авто) здійснюється пропуск такого транспортного засобу через митний кордон України.

Водночас головний сервісний центр МВС інформує, що для перетину кордону на транспортному засобі особі, яка не є власником, необхідно отримати тимчасове свідоцтво про реєстрацію для виїзду за кордон або нотаріальне доручення власника авто з такою відміткою.

– Для отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію для виїзду за кордон необхідно власнику та особі, яка має перетинати кордон, звернутися до сервісного центру МВС, із собою обоє повинні мати паспорт громадянина України, РНОКПП, та свідоцтво про реєстрацію ТЗ, – підсумовує Назарко.

Документи для перетину авто, якщо ви не є його власником

Отож, щоб перетнути кордон на чужому авто, вам знадобиться: