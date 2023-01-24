Січень, 24 в 7:55

Війна Російської Федерації проти України спричинила численні смерті, руйнування громадянської інфраструктури, внутрішнью та зовнішню міграцію та людські страждання.

Станом на 2023 рік щонайменше 17,6 млн осіб потребують гуманітарної допомоги.

Про це йдеться у звіті Офісу ООН з координації гуманітарних питань.

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Бойові дії тривають на сході та півдні України, лінія фронту постійно зміщується, і багато районів стають доступними для гуманітарних організацій. Також гуманітарна криза посилюється атаками на енергетичну інфраструктуру.

Мільйони українців пережили запеклі бойові дії, а ті, хто живе у Луганській та Донецькій областях, вже вісім років без належного доступу до їжі, води, охорони здоров’я та психологічної допомоги, освіти.

Масовані обстріли росіянами критичної та житлової інфраструктури призвели до того, що люди залишилися без житла та засобів для існування. Багато хто живе у пошкоджених будинках, які вже не придатні для проживання там взимку.

Зараз багатосекторальної гуманітарної допомоги потребують близько 6,3 мільйона внутрішньо переміщених осіб, 4,4 мільйона репатріантів та 6,9 мільйона людей, які протягом всієї війни залишалися вдома.

Серед вищезгаданих людей: 45% – жінки, 23% – діти, 15% осіб мають особливі потреби.

27% потреб є катастрофічними, 8% людей має надзвичайний рівень потреб, 52% – рівень потреб важкий.

За даними ООН, найбільш уразливими є внутрішньо переміщенні особи, зокрема ті, які перебувають у центрах компактного проживання. Багато з цих центрів не обладнані належно, щоб задовольнити потреби в довгостроковому проживанні – потребують модернізації опалення, ремонту, ванних кімнат тощо.

Фото: ООС