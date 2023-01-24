Січень, 24 в 14:13

Під час двадцятого загальнонаціонального опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг, Збройним силам України довіряє тотальна більшість українців — 95%.

Повідомляється, що опитування “Україна під час війни. Образ ветеранів в українському суспільстві” було проведене з 14 по 16 січня 2023 року за ініціативою Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів України.

Зазначається, що, говорячи про основні ознаки образу ветеранів російсько-української війни, половина опитаних представляють їх як осіб середнього віку. При цьому абсолютна більшість (87%) переконані, що такими можуть бути представники обох статей.

Зараз дивляться Читайте Скандал із закупівлями продуктів для ЗСУ: заступник Резнікова подав у відставку Більше половини опитаних серед ключових проблем, з якими з високою ймовірністю можуть зіткнутися ветерани після повернення додому, назвали конфлікти в сім’ї, відсутність роботи, зловживання алкоголем або наркотиками. При цьому рівень зарплати військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, вважають оптимальним 40%, нижче необхідного — 34%. Задзначається також зменшення кількості тих, хто вважає, що держава виконує свої зобов’язання перед ветеранами російсько-української війни: у серпні 2022 року таких було 69%, у січні 2023 – 53%. У зв’язку з цим здається важливим те, що абсолютна більшість (97%) тих, хто має свій власний бізнес, готові взяти на роботу ветеранів. А 93% зазначили, що готові працювати з ними в одному колективі і стільки ж підтримують ідею надання пільг бізнесу, заснованому ветеранами. Серед головних проблем, з якими ветерани стикаються найчастіше, 40% визначили психічні розлади, від 23% до 29% – труднощі з оформленням пільг, пошуком роботи, отриманням медичної допомоги, нерозуміння суспільства. 47% опитаних скоріше позитивно ставляться до того, що різні політичні сили можуть запрошувати балотуватися ветеранів на виборах, 32% поставилися до цього негативно. Фото: ГУР

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