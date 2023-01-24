95% українців довіряють ЗСУ і 63% мають близьких серед тих, хто воює -соцопитування групи Рейтинг
Під час двадцятого загальнонаціонального опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг, Збройним силам України довіряє тотальна більшість українців — 95%.
Повідомляється, що опитування “Україна під час війни. Образ ветеранів в українському суспільстві” було проведене з 14 по 16 січня 2023 року за ініціативою Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів України.
Зазначається, що, говорячи про основні ознаки образу ветеранів російсько-української війни, половина опитаних представляють їх як осіб середнього віку. При цьому абсолютна більшість (87%) переконані, що такими можуть бути представники обох статей.
Більше половини опитаних серед ключових проблем, з якими з високою ймовірністю можуть зіткнутися ветерани після повернення додому, назвали конфлікти в сім’ї, відсутність роботи, зловживання алкоголем або наркотиками.
При цьому рівень зарплати військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, вважають оптимальним 40%, нижче необхідного — 34%.
Задзначається також зменшення кількості тих, хто вважає, що держава виконує свої зобов’язання перед ветеранами російсько-української війни: у серпні 2022 року таких було 69%, у січні 2023 – 53%.
У зв’язку з цим здається важливим те, що абсолютна більшість (97%) тих, хто має свій власний бізнес, готові взяти на роботу ветеранів. А 93% зазначили, що готові працювати з ними в одному колективі і стільки ж підтримують ідею надання пільг бізнесу, заснованому ветеранами.
Серед головних проблем, з якими ветерани стикаються найчастіше, 40% визначили психічні розлади, від 23% до 29% – труднощі з оформленням пільг, пошуком роботи, отриманням медичної допомоги, нерозуміння суспільства.
47% опитаних скоріше позитивно ставляться до того, що різні політичні сили можуть запрошувати балотуватися ветеранів на виборах, 32% поставилися до цього негативно.
Фото: ГУР