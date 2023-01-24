Січень, 24 в 19:03

З початком повномасштабної війни в Україні було оголошено загальну мобілізацію та введено воєнний стан. Відповідно, чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають проблем зі здоровʼям, можуть бути призвані на військову службу.

Водночас законодавством визначено перелік осіб, які не можуть бути мобілізовані навіть в період воєнного стану. Вони можуть вільно перетинати кордон за наявності відповідних документів.

Факти ICTV дізнавалися, чи можуть мобілізувати людину, яка доглядає за особою з інвалідністю І чи ІІ групи, та що робити, якщо прийшла повістка.

Зараз дивляться Догляд за особою з інвалідністю І чи II групи: чи можуть вас мобілізувати Адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко запевняє, що людей, які доглядають за особою з інвалідністю І чи II групи, не можуть мобілізувати. – Відповідно до ст. 23 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи, – зазначає адвокат. Однак Катерина Аніщенко розповідає, що їй відомі випадки, коли працівники військкоматів нехтують приписами закону та не приймають документи, що підтверджують інвалідність у близьких родичів військовозобовʼязаного. – У такому випадку раджу направляти заяву про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації з відповідними документами на адресу військкомату цінним листом з описанням вкладення Укрпоштою та намагатися здати під підпис через канцелярію військкомату, – радить адвокат. Які документи можуть підтвердити догляд за особою з інвалідністю І чи II групи За словами Катерини Аніщенко, документами на підтвердження догляду за особою з інвалідністю І чи II групи є: довідка (її нотаріально посвідчена копія) МСЕК про наявність групи інвалідності в особи;

документи (їх нотаріально засвідчені копії), що підтверджують родинні зв’язки з особою, за якою здійснюється догляд: свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження;

не зайвим буде документ, що підтверджує спільне місце проживання. Наприклад, Акт встановлення факту здійснення догляду за одним зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) або документ (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд (для опікунів). Якщо прийшла повістка: що робити – У випадку отримання повістки вам необхідно в назначений час з’явитись до військкомату, однак із собою, окрім військового квитка та повістки, рекомендую мати заяву про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації з відповідними документами на підтвердження того, що ви доглядаєте за особою з інвалідністю, – радить адвокат. Таку заяву варто написати у двох екземплярах: один (з додатками до нього здаємо в канцелярію військкомату), а на іншому (це ваш зразок) – отримуємо відмітку особи, працівника військкомату, про отримання заяви від вас. – Якщо у вас відмовляються прийняти заяву, ви повинні в той же день направити її Укрпоштою цінним листом з описанням вкладення на адресу військкомату, – додає Аніщенко. Після явки до військкомату з метою уточнення облікових даних вам видадуть направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). – Лише після проходження ВЛК буде розглянуто надання вам відстрочки від призову. Якщо ви заздалегідь зробили всі необхідні дії (направили заяву та відповідні документи), питань від військкомату не виникне, – підсумовує адвокат. Читайте Мобілізація в Україні: що потрібно знати про вручення повісток, відповідальність за ухилення та вороже ІПСО

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