Факти / Україна / Суспільство Січень, 24 в 10:10 Захищено: Nestlé передала понад 500 тонн дитячого харчування в лікарні та дитячі будинки Владислава Ткаченко, Редакторка сайту ® Партнерський матеріал Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче: Пароль: Зараз дивляться Теги: Війна в Україні, дитяче харчування, малюки Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube! Знайшли помилку в тексті?ПомилкаВідправити