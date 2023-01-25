Зараз дивляться

Підчерги 1.1, 1.2

з 00:00 до 01:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення.

з 04:00 до 06:00, 08:00 до 11:00, з 14:00 до 17:00, з 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені;

з 01:00 до 04:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням;

Підчерги 1.3, 1.4

з 03:00 до 04:00, 08:00 до 09:00, з 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення.

з 04:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 14:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені;

з 00:00 до 03:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням;

Підчерга 2.1, 2.2

з 05:00 до 06:00, 10:00 до 11:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення.

з 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, з 11:00 до 14:00, з 16:00 до 20:00, з 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені;

з 02:00 до 05:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням;

Підчерга 2.3, 2.4

з 02:00 до 03:00, з 07:00 до 08:00, 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення.

з 00:00 до 02:00, 06:00 до 07:00, 10:00 до 14:00, з 16:00 до 19:00, з 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені;

з 03:00 до 06:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням;

Підчерги 3.1, 3.2

з 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням;

з 02:00 до 04:00, 07:00 до 09:00, з 12:00 до 16:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені;