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Факти / Україна / Суспільство

У Києві діють графіки: як вимикатимуть світло 25 січня

Ілля Нежигай, редактор стрічки
світлодіодні led лампи
Фото: Pixabay

25 січня в Києві діють стабілізаційні графіки відключень світла. Встановлений Укренерго ліміт споживання електроенергії для столиці на сьогодні: вдень 981 МВт/вночі 642 МВт.

Днями гендиректор Yasno Сергій Коваленко зазначив, що відключення електроенергії за графіком зачеплять і світло-сірі зони графіка.

Щоб ознайомитись зі стабілізаційними графіками відключення світла, почніть вводити адресу українською мовою.

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Згідно з розкладом, раніше опублікованим на сайті Yasno, світло мали вимикати в середньому на 8-12 годин. Щодня два-три відключення по три-чотири години.

Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хвилин.

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Новий графік відключення світла у Києві для групи 1


Графік відключення світла у Києві для групи 2

Графік відключення світла у Києві для групи 3

Графіки стабілізаційних відключень електроенергії можна переглянути на сайті ДТЕК за посиланням.

Світло в Україні відключають через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Зменшення споживання електроенергії допомагає знизити навантаження на систему і, відповідно, швидше її полагодити.

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Українців також просять економити електроенергію і вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.

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Джерело: ДТЕК Київські електромережі 

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