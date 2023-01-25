Січень, 25 в 9:56

У Запоріжжі та області 25 січня тривають стабілізаційні відключення електроенергії.

Споживачі розділені на три черги. За інформацією Запоріжжяобленерго, погодинні відключення розпочалися сьогодні о 00:00 із другої черги, а далі дивіться розклад у графіку нижче.

Зараз дивляться

Кожна черга споживачів буде без світла по 4 години із можливою невеличкою затримкою, зокрема через оголошення повітряної тривоги.

Водночас енергетики попереджають, що протягом доби можливі додаткові аварійні або екстрені відключення електроенергії.

Свою чергу шукайте за посиланнями:

Запоріжжя – 1 черга, побутові споживачі

Запоріжжя – 2 черга, побутові споживачі

Запоріжжя – 3 черга, побутові споживачі

Запорізький РЕМ – 1 черга, побутові споживачі

Запорізький РЕМ – 2 черга, побутові споживачі

Запорізький РЕМ – 3 черга, побутові споживачі

Вільнянський МРРЕМ – 1 черга, побутові споживачі

Вільнянський МРРЕМ – 2 черга, побутові споживачі

Вільнянський МРРЕМ – 3 черга, побутові споживачі

Юридичні споживачі – 1-3 черги.

У разі тривалої відсутності світла дізнатися причину споживачі Запорізької області можуть за допомогою боту в Телеграм @zoetropeUA_bot або за посиланням на сайті Запоріжжяобленерго, де треба ввести свій населений пункт, вулицю та номер будинку.