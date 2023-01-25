Як вимикатимуть світло у Запоріжжі та області – графік на 25 січня
У Запоріжжі та області 25 січня тривають стабілізаційні відключення електроенергії.
Споживачі розділені на три черги. За інформацією Запоріжжяобленерго, погодинні відключення розпочалися сьогодні о 00:00 із другої черги, а далі дивіться розклад у графіку нижче.
Кожна черга споживачів буде без світла по 4 години із можливою невеличкою затримкою, зокрема через оголошення повітряної тривоги.
Водночас енергетики попереджають, що протягом доби можливі додаткові аварійні або екстрені відключення електроенергії.
Свою чергу шукайте за посиланнями:
Запоріжжя – 1 черга, побутові споживачі
Запоріжжя – 2 черга, побутові споживачі
Запоріжжя – 3 черга, побутові споживачі
Запорізький РЕМ – 1 черга, побутові споживачі
Запорізький РЕМ – 2 черга, побутові споживачі
Запорізький РЕМ – 3 черга, побутові споживачі
Вільнянський МРРЕМ – 1 черга, побутові споживачі
Вільнянський МРРЕМ – 2 черга, побутові споживачі
Вільнянський МРРЕМ – 3 черга, побутові споживачі
Юридичні споживачі – 1-3 черги.
У разі тривалої відсутності світла дізнатися причину споживачі Запорізької області можуть за допомогою боту в Телеграм @zoetropeUA_bot або за посиланням на сайті Запоріжжяобленерго, де треба ввести свій населений пункт, вулицю та номер будинку.