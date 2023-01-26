Безпілотник ШАРК зобразили у 30-метровому муралі на АЗК ОККО у Києві

Січень, 26 в 18:27

Стінопис із зображенням військового з’явився на одному зі столичних АЗК мережі ОККО – на перетині вулиць Богатирської та Лугової.

Зображення вкриває всю стіну заправки, сягаючи 30 м у довжину та 9 м заввишки. На плечі військовий тримає свого помічника – безпілотник ШАРК. Про це повідомляє офіційний сайт мережі АЗК ОККО.

Мережа ОККО та фонд Повернись живим з листопада акумулюють кошти на придбання 25 розвідувальних комплексів для ЗСУ. На сьогодні вже зібрано на 14 ШАРКів.

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– Створюючи артоб’єкт, ми прагнули висловити вдячність нашим захисникам і захисницям. А також і всім українцям, хто долучився до нашої ініціативи ОКО за ОКО, хто заправляється Pulls’ом помсти та донатить кошти на ШАРКи. Після перемоги мурал нагадуватиме про силу і згуртованість українського народу, – каже директор департаменту корпоративних комунікацій ОККО Ярослава Полякова.

На створення стінопису компанію надихнув флешмоб українських ілюстраторів, які виклали у соцмережах цілу серію своїх робіт, де головним героєм став саме ШАРК.

Як зазначають в компанії, вибирати було складно, оскільки всі роботи відзначалися креативністю та патріотизмом, але все ж зупинилися на ілюстрації авторки під ніком Дарця Зіронька.

Нагадаємо, з 1 листопада 2022 року в мережі АЗК ОККО стартувала спільна з фондом Повернись живим ініціатива ОКО ЗА ОКО, мета якої – придбати 25 розвідувальних комплексів ШАРК для потреб Збройних сил України.

На цю потребу компанія перераховує по 1 грн з кожного проданого літра пального PULLS 95/DIESEL.

ШАРК – це сучасна розробка української компанії Укрспецсистемс із партнерами, яка має низку технологічних переваг перед аналогами, здатна ефективно коригувати вогонь артилерії, зокрема й систем залпового вогню HIMARS, та виконувати ще низку бойових завдань.

До складу одного комплексу входить наземна станція управління на базі спеціально модифікованого прохідного мікроавтобуса, безпілотні літальні апарати та пускова установка.