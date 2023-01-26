Велика Британія передала Україні британську модифікацію американського гелікоптера Sea King. Перед цим аналогічний вертоліт був переданий Британією у листопаді 2022 року.

Що відомо про американські вертольоти Sea King та про їх технічні характеристики, читайте в нашому матеріалі.

Вертольоти Sea King допоможуть українським військовим виконувати пошукові та рятувальні місії.

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Міністр оборони Бен Воллес повідомив, що Велика Британія надасть Україні додатково 10 тис. артилерійських снарядів. За словами міністра, така допомога дозволить убезпечити нещодавно звільнені території.

Sea King використовувалися у Королівських ПС та Королівському ВМФ. Останній борт був знятий з експлуатації ВМФ Великої Британії у 2018 році.

У Королівському флоті перебували борти, виготовлені компанією Westland Helicopters. Тому ймовірно, в Україну направили вертольоти Westland WS-61 Sea King.

Westland WS-61 Sea King: що це за вертоліт

Це британська ліцензована версія американського Sikorsky S-61, побудована компанією Westland Helicopters.

Sikorsky S-61 Sea King – це американський вертоліт-мисливець за субмаринами, спроєктований та побудований Sikorsky Aircraft. Видатним у конструкції було те, що це перший у світі вертоліт-амфібія та один з перших гвинтокрилих мисливців за субмаринами з турбованими двигунами.

Компанія Westland Helicopters мала ліцензійну угоду з Sikorsky Aircraft, що дозволяє їй будувати вертольоти Sikorsky. Втім, після першого польоту Sea King у 1969 році, Westland розпочала незалежний розвиток свого вертольота, інтегруючи значну частину компонентів від британських постачальників.

Westland Sea King значно відрізняється від американської версії. Перш за все, двигунами Rolls-Royce Gnome, британськими системами протичовнової оборони та повністю комп’ютеризованою системою управління польотом.

Попри те, що ці два гвинтокрили дуже схожі за зовнішнім виглядом, британський Sea King має зовсім інші характеристики, ніж Sikorsky.

Westland WS-61 Sea King є набагато автономнішим, може працювати поодинці, координуватися з іншими літаками або надводними суднами. Крім того, вертоліт має пошуковий радар.

Sea King був насамперед призначений для виконання протичовнових бойових завдань (ASW). А транспортна версія Sea King, відома як Commando, була розроблена Westland для обслуговування в якості транспортного засобу військ.

Український військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко зазначає, що є цікавий момент – це не просто транспортний засіб, а ще й протичовновий або протикорабельний комплекс. Тобто ці вертольоти призначені не лише для пошуку, а й знищення підводних човнів.

Зокрема, Sea King можуть застосовувати як глибинні торпеди для ураження підводних об’єктів, а ракети AGM-65 Maverick – для ударів по надводних об’єктах.

– І в наших реаліях це вельми актуально, адже простори Чорного моря продовжують непомітно борознити ДЕПЛ проекту 636 Варшав’янка. Ці субмарини можуть підходити до нашого узбережжя, на відміну від кораблів, на максимально допустиму відстань і здійснювати пуски КР Калібр з підводного положення, – додає військовий експерт.

Він висловив надію, що саме Sea King можуть в осяжному майбутньому відкрити рахунок Варшав’янкам, які підуть на дно Чорного моря.

Літак Westland Sea King адаптований для численних ролей та має чимало модифікацій. Наприклад, спеціальна пошуково-рятувальна версія HAR3 була розроблена для пошуково-рятувальних сил Королівських ВПС.

Цей варіант Sea King був введений в експлуатацію у 1978 році, щоб замінити Westland Whirlwind HAR.10. Sea King HAR3A мали оновлені системи, включаючи цифрову навігаційну систему та більш сучасну авіоніку.

Технічні характеристики

Екіпаж: 2-4 людини

Довжина: 17,02 м

Висота: 5,13 м

Вага порожнього вертольота: 6 373 кг

Максимальна злітна вага: 9 707 кг

Електростанція: два турбовалових двигуни Rolls-Royce

Швидкість: 207 км/год

Дальність: 1 230 км

Швидкість підйому: 10,3 м/с