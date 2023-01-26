Графіки відключення електроенергії в Івано-Франківській області 26 січня 2023

Січень, 26 в 15:22

26 січня в Івано-Франківській області діють графіки погодинних вимкнень.

Дані про ліміти, доведені Укренерго для кожної окремої години доби, подані в графіку нижче.

Графік відключень на 26 січня

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Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.

Джерело: Прикарпаттяобленерго