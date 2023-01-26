Треба набратись терпіння: Київ повертається до екстрених відключень

Слідкуйте за оновленням ситуації на наших офіційних сторінках, – повідомляють у ДТЕК Київські електромережі.

– Маємо набратись терпіння. Енергетики всієї країни вже працюють над відновленням постачання електроенергії та стабілізацією ситуації.

На такий крок енергетикам доводиться йти, тому що окупанти пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури країни.

26 січня в Києві через масовану ракетну атаку РФ застосовуються екстрені відключення.

Після того, як столиця повернеться до стабілізаційних графіків відключення світла, ознайомитись із ними можна буде, почаши вводити адресу українською мовою.

Зараз дивляться

Згідно з розкладом, раніше опублікованим на сайті Yasno, світло мали вимикати в середньому на 8-12 годин. Щодня два-три відключення по три-чотири години.

Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хвилин.

Читайте: Як зарядити телефон без світла – п’ять дієвих способів

Новий графік відключення світла у Києві для групи 1



Графік відключення світла у Києві для групи 2

Графік відключення світла у Києві для групи 3

Графіки стабілізаційних відключень електроенергії можна переглянути на сайті ДТЕК за посиланням.

Світло в Україні відключають через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Зменшення споживання електроенергії допомагає знизити навантаження на систему і, відповідно, швидше її полагодити.

Українців також просять економити електроенергію і вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі