Знеструмлення окремих ділянок: два потяги Укрзалізниці затримують більш як на 30 хвилин

Січень, 26 в 10:41

Укрзалізниця попереджає про затримку на 30 хвилин і більше двох із 70 рейсів. Причина затримки – знеструмлення окремих ділянок залізниці.

Йдеться зокрема про два потяги:

№43/44 Івано-Франківськ – Київ (+1:08);

№743/744 Київ – Львів (+0:46).

Окрім того, через пошкодження контактної мережі на Донецькій залізниці організована пересадка пасажирів рейсу №712/711 Київ – Краматорськ до спальних вагонів під резервним тепловозом. Відповідно, відправлення з Краматорська буде із затримкою.

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– Ситуація на всіх вокзалах країни наразі контрольована, є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, продовжується підземними переходами, – наголошують у компанії.

Київська кільцева електричка, попри повітряну тривогу, курсує за графіком.

Вранці 26 січня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по кількох регіонах України. Попри успішну роботу ППО, відомо про вибухи в Дніпровському районі Києва.

Також ракета влучила в нежитлову забудову в Голосіївському районі, є інформація про одного загиблого і двох поранених.