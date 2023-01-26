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Факти / Україна / Суспільство

Знеструмлення окремих ділянок: два потяги Укрзалізниці затримують більш як на 30 хвилин

Валентина Летяк, редакторка стрічки
потяг Укрзалізниці

Укрзалізниця попереджає про затримку на 30 хвилин і більше двох із 70 рейсів. Причина затримки – знеструмлення окремих ділянок залізниці.

Йдеться зокрема про два потяги:

  • №43/44 Івано-Франківськ – Київ (+1:08);
  • №743/744 Київ – Львів (+0:46).

Окрім того, через пошкодження контактної мережі на Донецькій залізниці організована пересадка пасажирів рейсу №712/711 Київ – Краматорськ до спальних вагонів під резервним тепловозом. Відповідно, відправлення з Краматорська буде із затримкою.

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– Ситуація на всіх вокзалах країни наразі контрольована, є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, продовжується підземними переходами, – наголошують у компанії.

Київська кільцева електричка, попри повітряну тривогу, курсує за графіком.

Вранці 26 січня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по кількох регіонах України. Попри успішну роботу ППО, відомо про вибухи в Дніпровському районі Києва.

Також ракета влучила в нежитлову забудову в Голосіївському районі, є інформація про одного загиблого і двох поранених.

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Джерело: Укрзалізниця
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