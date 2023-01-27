Київські школярі повернуться за парти з понеділка: у 97% шкіл є укриття

З наступного тижня у Києві запрацюють школи, що мають укриття.

Про це повідомляють у КМВА.

97% столичних навчальних закладів, які мають укриття, з 30 січня відновлять навчання в онлайн та офлайн. За парти мають повернутися близько 117 тис. школярів.

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Під час зимових канікул у школах проводились додаткові роботи із облаштування укриттів. Наразі там можуть сховатися понад 189 тис. учнів. Це на 42 тис. більше, ніж на початку навчального року.

Також посадовці перевірили готовність навчальних закладів до другого учбового семестру. Найбільше уваги приділяли школам пошкодженим під час ракетних обстрілів.

—Вони готові приймати учнів: опалення підключене, персонал проінструктовано на випадок нових небезпек. Крім того, провели роботи, які мають забезпечити якісне і безперебійне підключення до інтернету, йдеться у повідомленні.

У КМВА зазначили, що завдяки довгим зимовим канікулам столичним школам вдалося суттєво зекономити на опаленні та витратах на електроенергію.