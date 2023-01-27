Як правильно вибрати пиломатеріали: на що звернути увагу

Завдяки своїм унікальним властивостям та доступній вартості, деревина завжди користувалася великою популярністю.

Сьогодні вона теж не втрачає своєї актуальності. Адже конструкції з дерева є енергопасивними та здатні довго прослужити.

Аби забезпечити тривале застосування будь-якій конструкції, важливо правильно обрати пиломатеріали.

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Сучасна будівельна індустрія пропонує великий асортимент матеріалів з натурального дерева, які можна використовувати не лише для промислового, а й для різних видів приватного житлового будівництва.

Перш ніж купити пиломатеріали, варто ознайомитися з різновидами, критеріями вибору та особливостями зберігання.

Будматеріали з деревини: які бувають?

Сировиною для виробництва різних пиломатеріалів є колоди, які піддаються спеціальній обробці на дисковому або стрічковому пилорамному верстаті.

В процесі виробництва отримують матеріал різний за призначенням та габаритними розмірами. Наприклад:

Брус – зроблений зі стовбурів дерев, має форму прямокутника або квадрата. Це залежить від розміру, що перевищує 10 см по діагоналі перетину.

– зроблений зі стовбурів дерев, має форму прямокутника або квадрата. Це залежить від розміру, що перевищує 10 см по діагоналі перетину. Полубрус – закруглений з двох сторін брус.

– закруглений з двох сторін брус. Брусок – виріб з розміром діагоналі по перетину менше ніж 10 см.

– виріб з розміром діагоналі по перетину менше ніж 10 см. Горбиль – напівкруглий зріз з одного боку колоди.

– напівкруглий зріз з одного боку колоди. Дошка – продукція, утворена внаслідок розпилу стовбура дерева або бруса, має ширину, що перевищує товщину приблизно у 2 рази, може бути обрізний з рівними крайками чи необрізний. Розміри дощок можуть варіюватися в широкому діапазоні.

Різні види лісоматеріалів сьогодні можна придбати за прийнятною ціною на множинних будівельних ринках, в різних компаніях чи невеликих приватних пилорамах.

Але де гарантія, що вам запропонують по-справжньому якісний та безпечний товар?

Основні критерії вибору пиломатеріалів для будівництва будинку

Грамотний вибір будівельного лісу багато в чому залежить від його вологості. Не секрет, що головним ворогом дерев’яних конструкцій вважається волога, а вироби, які безпосередньо лежать на землі, можуть згнити за кілька років.

Тому краще купувати пиломатеріали, що пройшли камерну сушку. Крім того, дуже важливо звертати увагу на наявність на брусі та дошках:

сучків, що негативно позначаються на щільності та істотно впливають на міцність готової конструкції;

сколів і вибоїн на кромочних краях, що свідчать про порушення пиломатеріалів;

тріщин, які є ознакою неправильного зберігання деревини.

Також обираючи необхідний матеріал, слід враховувати такі параметри, як:

ступінь обробки колод;

сорт та породу дерева;

умови зберігання сировини та готових виробів.

Вибирати пиломатеріали, необхідно в залежності від їх призначення. Наприклад, використання необрізної дошки або з неповним обрізанням сьогодні практично не допускається.

Для зведення каркаса дерев’яної будівлі, сучасне будівництво передбачає використання лише першосортних або другосортних пиломатеріалів. А для оздоблювальних робіт всередині приміщення краще застосовувати матеріали вищого сорту.

Важливо пам’ятати, що вид, сорт та розміри такої продукції обираються виключно під конкретний проєкт.

Як зберігати будматеріал з дерева?

Якість пиломатеріалів багато в чому залежить від правильної організації їх зберігання, причому не тільки після придбання, але й під час реалізації.

Як правило, деревина повинна знаходитися під навісом, щоб уникнути попадання на неї сонячних променів, під впливом яких можливе розтріскування торців.

Також деревина повинна мати захист від опадів, здатних викликати підвищену вологість та спричинити появу грибка.

Деревні матеріали потрібно складати в штабелі для забезпечення провітрювання між шарами. Складуючи їх, завжди забезпечуйте циркуляцію повітря, тобто торці брусків та дощок повинні бути відкриті.

Грамотний підбір та правильне зберігання будь-якого пиломатеріалу – запорука збереження унікальних властивостей дерева для подальшого його використання в житловому будівництві.

Джерело: baza-drov.com.ua