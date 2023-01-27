Ракетна атака РФ: яка ситуація зі світлом у Львівській області

Січень, 27 в 9:26

Через перевищення ліміту споживання у Львові та області 27 січня запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Укренерго встановило на сьогодні ліміт споживання для області на кожну годину доби окремо – від 445 мегават мінімально вночі до 532 мегават максимально вдень.

У Львівобленерго кажуть, що цей обсяг покриває приблизно половину потреб споживачів.

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– У зв’язку з цим на Львівщині продовжує діяти графік погодинних відключень, крім помаранчевих у вимкненнях будуть задіяні білі клітинки графіку (Можливі відключення), – пояснили в компанії.

Що відомо про графіки погодинних відключень у Львівській області

Знайти інформацію про графік свого будинку можна на сайті Львівобленерго в розділі Чому немає світла.

Для кращого сприйняття інформації години в графіку позначені трьома кольорами:

зелений колір – електроенергія подається;

помаранчевий колір – електроенергія відсутня;

білий колір – можливе відключення в разі необхідності.

– Якщо в графіку відключень зазначено Можливе відключення (білий колір), то за вашою адресою є ймовірність відсутності електроенергії, – пояснюють у Львівобленерго.

Це залежить від ситуації в енергосистемі України та розпоряджень щодо обмеження потужності від НЕК Укренерго.

Водночас у Львівобленерго зазначають: якщо якоїсь миті ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період, енергетики будуть це робити.

Погодинні відключення дають можливість енергетикам якомога швидше відновити пошкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням усіх споживачів.

Джерело: Львівобленерго