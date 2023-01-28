Січень, 28 в 14:53

Харківські криміналісти продовжують екпертизу тіл загиблих після деокупації області. Досі не вдалося ідентифікувати понад 400 осіб.

Загалом від початку роботи на звільнених від росіян територіях Харківщини вони встановили особи 199 загиблих, яких виявили у братських могилах, стихійних похованнях, на вулицях та в будинках.

Серед них – закатовані та розстріляні мирні мешканці.

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Встановити особу вбитого можливо лише за допомогою ДНК-експертизи, тому спеціалісти-криміналісти відбирають зразки генетичного матеріалу у родичів.

Для цього працюють мобільні ДНК-лабораторії, які дозволяють на місці впродовж 105 хвилин виділити ДНК-профіль загиблого та порівняти його з вилученими у родичів зразками.

В Україні засудили чотирьох учасників російської диверсійно-розвідувальної групи, які викрадали та катували мирних жителів у Харківській області. Кожному з них суд призначив покарання – тюремне ув’язнення до 11 років.