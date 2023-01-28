В Києві стартував мистецький проєкт Вишиті болем на підтримку людей, які піддалися сексуальному насильству від російських солдатів.

Автори написали вигадані збірні розповіді, але вони засновані на реальних історіях жінок, які пережили найжахливіше.

Їх доповнюють вишиті рушники, на яких орнаментом майстрині намагалися зобразити весь біль і водночас прагнення потерпілих жити далі.

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– Вишиті рушники завжди мали сакральне значення для нашого народу. Кожен стібок, хрестик, символ несе повідомлення. Про сексуальне насильство під час війни говорити складно і боляче. Та дуже важливо підтримати тих, хто поки сам не готовий говорити про пережите. Ми хочемо допомогти їм заговорити, звернутися по допомогу й у такий спосіб розділити свій біль, — розповіла Наталя Ольберт-Сінько, керівна партнерка агенції One Health, співініціаторка проєкту.

Історії війни, про які мовчать: у Києві стартував проєкт на підтримку постраждалих від сексуального насильства під час окупації / 6 фотографий

Сексуальні злочини, які під час війни вчиняє російська армія проти українців, документують правоохоронці. Станом на січень 2023 року прокуратура України зафіксувала 155 випадків сексуального насильства скоєного російськими військовими над українцями.

За даними Української Гельсінської спілки, їх може бути у 100 разів більше. Точна цифра невідома, адже потерпілі мовчать, наголошують ініціатори проєкту.

Людям важко знайти в собі сили, щоб говорити про такий травматичний досвід.

– Ми хочемо, щоб кожна жінка, яка пройшла через цей болісний досвід, знайшла в собі сили рухатися далі. Наші проєкти допомагають жінкам звільнитися від гендерних упереджень, стати опорою для себе і прикладом для інших, — зазначила Олеся Гальчинська, програмна директорка гендерних проєктів Пакту, співініціатора проєкту Вишиті болем.

Переглянути рушники та прочитати історії можна на сайті vyshyti-bolem.in.ua.

Крім цього, на станції метро Золоті ворота у Києві до 2 лютого працюватиме відповідна виставка.

Історії війни, про які мовчать: у Києві стартував проєкт на підтримку постраждалих від сексуального насильства під час окупації / 15 фотографий

Проєкт Вишиті болем – це ініціатива інформаційної платформи Далі Є від агенції One Health.

На одному сайті фахівці зібрали всю необхідну інформацію про медичну, психологічну та юридичну допомогу людям, які пережили сексуальне насильство на війні.

Проєкт Вишиті болем має привернути увагу суспільства до біди, яку були вимушені пережити українки.

Висловити свою підтримку постраждалим від сексуального насильства під час війни можна на сайті проєкту, а також у соціальних мережах.

Фото: Олег Герасименко