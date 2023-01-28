Може створювати загрозу: за яких умов можливий наступ РФ на Запоріжжі й Херсонщині
Наразі на Запорізькому та Херсонському напрямках російські війська не можуть здійснити штурмованих чи наступальних дій через недостатню кількість сил.
В ефірі українського телемарафону Єдині новини керівник об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін пояснив, що відбувається у Запорізькій і Херсонській областях.
– Наразі такого наступу поки що не спостерігається, якихось передумов для цього. Але саме на Запорізькому напрямку ворог, створивши певне більш посилене угруповання, є можливість того, що у разі певного посилення воно може створювати певну загрозу. Але на цей момент і в найближчій перспективі такого розвитку подій не розглядається. Поки що вони здійснюють лише контратаки та малі вузькоспрямовані удари, – стверджує Єрін.
Єрін оцінив, наскільки висока загроза, що на Херсонському напрямку формуватимуться російські наступальні кампанії.
– На Херсонщині формування якихось ударних підрозділів поки що малоймовірно, принаймні воно не спостерігається засобами нашої розвідки. Але ворог постійно здійснює переміщення своїх військ і підрозділів. Також вогневих засобів ураження, якими він з різною інтенсивністю, але продовжує завдавати ударів по населених пунктах, – зазначив він.