У Національному університеті Києво-Могилянська академія заборонили вживати мову країни-агресора Росії.

Про заборону спілкування російською мовою повідомив на своїй сторінці у Facebook голова наглядової ради НаУКМА, колишній міністр будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

Він уточнив, що викладання російською в університеті і так не відбувалося. Робочими мовами в Києво-Могилянській академії є українська та англійська.

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Тож заборона стосується спілкування російською мовою в стінах навчального закладу.

– В стінах Національного університету Києво-Могилянська академія вживати мову держави-агресора – російську – заборонено. Якщо викладання російською не ведеться в університеті вже дуже давно, то тепер заборона стосується і спілкування між собою мовою окупантів, – наголосив Зубко.

Він уточнив, що нова норма стосується всіх учасників навчального процесу: викладачів, студентів та адміністративного персоналу.

Норму щодо російської мови прописали в нових Правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА, які були затверджені 27 січня.

Як діятиме нова норма

Президент університету Сергій Квіт у коментарі ВВС News Україна пояснив, що жодних покарань за вживання російської в стінах вишу не передбачено. Більш того, не практикуватиметься спеціальне відстежування, якою мовою спілкуються між собою викладачі та студенти.

Сенс нововведення полягає в зміні корпоративної культури в стінах університету.

– Це питання не покарання, а культурних змін. Сенс не в покаранні, а в тому, щоб змінювати нашу внутрішню корпоративну культуру. Ніхто не буде підслуховувати студентів, але внутрішня громадська думка буде такою, що це сприятиме тому, щоб Могилянка повністю була україномовним університетом, – наголосив Квіт.

Керівництво НаУКМА планує запускати соціальну рекламу, щоб звернути увагу на мовне питання.

Сергій Квіт наголосив, що в умовах повномасштабної війни це дійсно важливо. Саме тому рішення щодо російської мови було ухвалено одностайно.

– Таке рішення переважить громадську думку всередині колективу, і люди будуть на це зважати, – зазначив Квіт.

Водночас можна буде використовувати унікальні російськомовні наукові джерела під час освітнього процесу та наукових досліджень (якщо немає аналогів українською чи англійською мовами). Ще один виняток, за словами Квіта, – використання російськомовних джерел для вивчення сучасних процесів в РФ та російської політики.

Сергій Квіт нагадав, що в статті 10 Конституції України прописано, що “гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України”. Тому за використання російської під час спілкування студентів не каратимуть.

Джерело: Facebook-сторінка Геннадія Зубка