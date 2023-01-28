Січень, 28 в 10:36

Станом на ранок суботи, 28 січня, зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі України. Після останньої ракетної атаки РФ найважча ситуація в Одеській області.

Про це розповіли в Національній енергетичній компанії Укренерго.

– Споживання електроенергії дещо зменшилося, що характерно для вихідних. Але обсяг зменшення невеликий, тож дефіцит в енергосистемі залишається значним, – зазначається в повідомленні.

У зв’язку з цим всі обленерго отримали ліміти споживання на цю добу. В областях діють графіки планових погодинних відключень світла.

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В Укренерго наголосили, що причиною дефіциту в енергосистемі є періодичні російські обстріли, внаслідок яких були пошкоджені електростанції та високовольтна мережа. Зокрема, під час масованої ракетної атаки РФ 26 січня суттєві пошкодження отримали кілька об’єктів високовольтної мережі.

А виробництво електрики на електростанціях, що працюють, не здатне повністю покрити споживання в нашій країні.

Зараз триває відновлення енергетичних об’єктів, пошкоджених під час атаки РФ 26 січня.

– Найскладніша ситуація в Одеській області. Через значні пошкодження відновлення планової схеми живлення регіону потребує більше часу, ніж раніше… Після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше, – уточнили в компанії.

Загалом енергосистема України з осені минулого року пережила 13 ракетних атак Росії та 15 ударів безпілотників по енергооб’єктах. На дефіцит в енергосистемі впливає і те, що під контролем ворога перебувають Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС, а це понад 10 ГВт основних потужностей.

А на тимчасово окупованих територіях Півдня України розташована більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Джерело: Укренерго