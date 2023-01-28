Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Ракетна атака РФ: яка ситуація зі світлом у Львівській області 28 січня

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
лампочка світло електроенергія
Фото: Unsplash

У суботу, 28 січня, у Львові та області діятиме графік відключень, з огляду на встановлений ліміт споживання НЕК Укренерго – орієнтовно половина від потреб Львівщини.

Ліміт для кожної області визначає НЕК Укренерго у ситуації, коли споживання є більшим, ніж можливості виробляти та доставляти електроенергію.

Черговий обстріл російськими окупантами енергетичних об’єктів України цього тижня додатково погіршив ситуацію в енергосистемі. Енергетичні об’єкти не можуть працювати у режимі, який був до війни.

Зараз дивляться

Що відомо про графіки погодинних відключень у Львівській області

Знайти інформацію про графік свого будинку можна на сайті Львівобленерго в розділі Чому немає світла.

Для кращого сприйняття інформації години в графіку позначені трьома кольорами:

  • зелений колір – електроенергія подається;
  • помаранчевий колір – електроенергія відсутня;
  • білий колір – можливе відключення в разі необхідності.

– Якщо в графіку відключень зазначено Можливе відключення (білий колір), то за вашою адресою є ймовірність відсутності електроенергії, – пояснюють у Львівобленерго.

Це залежить від ситуації в енергосистемі України та розпоряджень щодо обмеження потужності від НЕК Укренерго.

Водночас у Львівобленерго зазначають: якщо якоїсь миті ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період, енергетики будуть це робити.

Погодинні відключення дають можливість енергетикам якомога швидше відновити пошкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням усіх споживачів.

Джерело: Львівобленерго

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка