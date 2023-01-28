Ракетна атака РФ: яка ситуація зі світлом у Львівській області 28 січня
У суботу, 28 січня, у Львові та області діятиме графік відключень, з огляду на встановлений ліміт споживання НЕК Укренерго – орієнтовно половина від потреб Львівщини.
Ліміт для кожної області визначає НЕК Укренерго у ситуації, коли споживання є більшим, ніж можливості виробляти та доставляти електроенергію.
Черговий обстріл російськими окупантами енергетичних об’єктів України цього тижня додатково погіршив ситуацію в енергосистемі. Енергетичні об’єкти не можуть працювати у режимі, який був до війни.
Що відомо про графіки погодинних відключень у Львівській області
Знайти інформацію про графік свого будинку можна на сайті Львівобленерго в розділі Чому немає світла.
Для кращого сприйняття інформації години в графіку позначені трьома кольорами:
- зелений колір – електроенергія подається;
- помаранчевий колір – електроенергія відсутня;
- білий колір – можливе відключення в разі необхідності.
– Якщо в графіку відключень зазначено Можливе відключення (білий колір), то за вашою адресою є ймовірність відсутності електроенергії, – пояснюють у Львівобленерго.
Це залежить від ситуації в енергосистемі України та розпоряджень щодо обмеження потужності від НЕК Укренерго.
Водночас у Львівобленерго зазначають: якщо якоїсь миті ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період, енергетики будуть це робити.
Погодинні відключення дають можливість енергетикам якомога швидше відновити пошкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням усіх споживачів.
Джерело: Львівобленерго