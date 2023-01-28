Січень, 28 в 11:42

У суботу, 28 січня, у Львові та області діятиме графік відключень, з огляду на встановлений ліміт споживання НЕК Укренерго – орієнтовно половина від потреб Львівщини.

Ліміт для кожної області визначає НЕК Укренерго у ситуації, коли споживання є більшим, ніж можливості виробляти та доставляти електроенергію.

Черговий обстріл російськими окупантами енергетичних об’єктів України цього тижня додатково погіршив ситуацію в енергосистемі. Енергетичні об’єкти не можуть працювати у режимі, який був до війни.

Зараз дивляться Що відомо про графіки погодинних відключень у Львівській області Знайти інформацію про графік свого будинку можна на сайті Львівобленерго в розділі Чому немає світла. Для кращого сприйняття інформації години в графіку позначені трьома кольорами: зелений колір – електроенергія подається;

помаранчевий колір – електроенергія відсутня;

білий колір – можливе відключення в разі необхідності. – Якщо в графіку відключень зазначено Можливе відключення (білий колір), то за вашою адресою є ймовірність відсутності електроенергії, – пояснюють у Львівобленерго. Це залежить від ситуації в енергосистемі України та розпоряджень щодо обмеження потужності від НЕК Укренерго. Водночас у Львівобленерго зазначають: якщо якоїсь миті ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період, енергетики будуть це робити. Погодинні відключення дають можливість енергетикам якомога швидше відновити пошкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням усіх споживачів. Джерело: Львівобленерго

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