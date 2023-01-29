Скільки часу потрібно на підготовку пілотів для керування F-16: відповідь експерта

Січень, 29 в 18:13

На підготовку військового пілота для керування багатофункціональними легкими винищувачами F-16 може знадобиться від двох до шести місяців, щоб виконувати порівняно легкі завдання.

Водночас для виконання серйозніших і складніших завдань може знадобитися більше часу. Про це в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини заявив експерт з питань авіаційного сектору Богдан Долінце.

– Якщо ми говоримо про підготовку військового пілота з нуля, то, як правило, термін підготовки становить від п’яти до 10 років. І коштує в середньому від 150-200 млн грн. Це дуже дорогий процес підготовки пілотів. Якщо ми говоримо про підготовку вже діючих пілотів, тобто коли є пілоти і необхідно фактично їм розширити допуски, дати можливість експлуатувати нові види техніки, то тут дуже сильно залежатиме від того, яка кваліфікація цього пілота, які допуски він до цього мав.

За словами експерта, це зовсім новий вид техніки, який відрізняється від радянських літаків. Він зазначає, що винищувачі F-16 – це зовсім інша система.

Зараз дивляться

– Все ж таки маємо розуміти, що отримати допуск до експлуатації умовно західного зразку техніки – це не те ж саме, що й отримати допуск до ще однієї моделі радянської техніки, коли в принципі використовувалися схожі системи. Більшість систем могли мати або однаковий інтерфейс, або могли використовуватися на декількох підвидах авіаційної техніки. Тут йдеться про повністю інший літак з іншою внутрішньою архітектурою. Звісно, загальні правила польоту нікуди не діваються, пілотажні навички не зникають. Але навіть пілоту, який має велику кількість годин нальоту, доведеться все ж таки певну кількість годин відлітати на тренажерах, а потім на реальних машинах.

Експерт з питань авіаційного сектору зазначає, що навчання пілотів терміном від двох до шести місяців – це дуже оптимістичний прогноз. Водночас реальний термін підготовки може становити від чотирьох до шести місяців.