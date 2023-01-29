Відключення світла в Рівному: графік на 29 січня 2023 року

Січень, 29 в 9:46

29 січня в Рівненській області продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Місцевим енергетикам вдається дотримуватись таких обмежень, попри значний дефіцит потужності в енергосистемі держави після вже 13-го масованого ракетного обстрілу.

Як відбуватиметься відключення світла в Рівному 29 січня 2023 року – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться Графік відключення світла в Рівному Графіки погодинних відключень у Рівненській області можна подивитися за посиланням. Для жителів Рівного розробили окремі графіки знеструмлення. Також ознайомитися з переліком планованих відключень жителі Рівного можуть в особистих кабінетах споживачів: Кабінет юридичного споживача

Кабінет побутового споживача У Рівнеобленерго також наголосили: оприлюднені графіки – це графіки ймовірних відключень, які застосовуватимуть лише в разі команди від НЕК Укренерго за необхідності збалансувати енергосистему;

які застосовуватимуть лише в разі команди від НЕК Укренерго за необхідності збалансувати енергосистему; графіки є приблизними – у разі зростання навантаження на мережі та необхідності обмежити потужність можуть відключати інші мікрорайони чи населені пункти області;

– у разі зростання навантаження на мережі та необхідності обмежити потужність можуть відключати інші мікрорайони чи населені пункти області; у випадку значного перевантаження мереж можливі аварійні відключення поза графіком . Також може змінюватися і тривалість відключень;

. Також може змінюватися і тривалість відключень; графіки не застосовуються до об’єктів критичної інфраструктури. Варто зазначити, що однією з головних причин саме аварійних відключень обладнання Рівнеобленерго є несприятливі погодні умови. Джерело: Рівнеобленерго

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter