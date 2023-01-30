Січень, 30 в 17:38

Українці, які через повномасштабну війну змушені були виїхати за кордон та отримують там матеріальну допомогу, не повинні сплачувати з неї податки. Водночас потрібно буде відображати ці доходи в декларації.

Відповідні роз’яснення опублікував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що мільйони українців були змушені шукати прихисток в інших державах під час війни. І багато хто з них отримують там грошову та матеріальну допомогу від різних установ та організацій.

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Згідно з Податковим кодексом України, платники податків мають подавати річну декларацію про свої доходи та майновий стан, а також сплачувати податки.

Водночас у законодавстві прописали виняток щодо оподаткування доходів, отриманих за кордоном українцями та членами їх сімей першого ступеня споріднення. Йдеться про громадян, які через агресію РФ виїхали за кордон, отримують допомогу від іноземних країн та їхніх державних фондів.

Тож українським біженцям варто враховувати два моменти:

Платникам податків доведеться декларувати отриману за кордоном допомогу в Україні.

Податок на такий дохід та військовий збір із суми допомоги платити не потрібно.

– Громадяни України, які скористалися правом на тимчасовий захист в інших країнах світу, зобов’язані задекларувати як іноземний дохід отриману допомогу від іноземних держав, їхніх держфондів, іноземних кампаній та організацій. При цьому податок на цей іноземний дохід та військовий збір із суми допомоги не визначається та не сплачується, – наголосив Лубінець.

Він нагадав, що українці можуть подати податкову декларацію онлайн: через Електронний кабінет на сайті Державної податкової служби.

Як відомо, українці, які з 24 лютого 2022 року вимушено залишили свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО), отримують грошову допомогу від держави. Йдеться про 3 тис. грн на кожну дитину та людину з інвалідністю, а також 2 тис. грн на кожну людину старше 18 років.

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Джерело: Telegram-канал Дмитра Лубінця