Генератори надії: Європейський Союз продовжує енергетичну підтримку України

Рік великої війни переконав – наші європейські партнери всебічно допомагають Україні.

Європейці розуміють, що підтримка України – це підтримка миру, демократії й міжнародного порядку. ЄС допомагає на всіх фронтах: воєнному, фінансовому, гуманітарному. Від початку війни сума загальної допомоги склала майже €49 млрд!

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Важливий аспект – енергетична підтримка. Від початку масованих ракетних атак на нашу енергосистему ЄС передає Україні генератори, трансформатори, обладнання для відновлення пошкоджених об’єктів, лампи – все, аби Україна пройшла цю драматичну зиму.

Нещодавно ЄС виділив Польщі €114 млн на придбання генераторів для забезпечення енергетичного резерву, як перший крок – в Україну доставлять тисячу нових генераторів із польського резерву на додаток до 1,4 тис. генераторів та іншого енергоустаткування, які були вже запропоновані через Механізм цивільного захисту ЄС.

Росія вкотре підтвердила свій статус терориста, атакувавши українську енергосистему: від жовтня 12 хвиль масованих ракетних обстрілів мереж та об’єктів генерації, понад тисяча випущених ракет та снарядів.

Путін думав, що виграє війну енергетичним шантажем, так само як шантажував Європу російським газом, хотів посварити Україну з міжнародними партнерами. Але Кремлю це не вдалося.

Позиція європейських лідерів незмінна, підтримка України беззаперечна в усіх сферах, й енергетичній також.

– Ми думали, що Путін вже вчинив найгірші з можливих звірств проти українського населення, але тепер він використовує холод, щоб тероризувати мирне населення, – сказав прессекретар президентки Європарламенту Юрі Лаас.

Він зазначив, що Європа з початку війни показала здатність оперативно та ефективно реагувати на безпрецедентні ситуації.

– Ми здатні подолати будь-що, якщо працюватимемо разом, – додав Лаас.

З перших блекаутів європейські партнери допомагають Україні пережити цю зиму. Для роботи критичної інфраструктури, шкіл, лікарень вкрай були потрібні тисячі генераторів. Партнери оперативно відгукнулися.

Голова Європарламенту Роберта Мецола спільно з Євросітіз, міжнародною організацією, що об’єднує великі європейські міста, запустили масштабну кампанію Генератори надії.

До неї долучилися 200 міст, які мали генератори, трансформатори і запчастини для електромереж і передавали їх Україні.

– Європейський Союз разом з іншими міжнародними партнерами допомагають Україні в цій ситуації, – повідомив посол Євросоюзу, голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

У 2022 році Європейський Союз і його країни-члени уже передали Україні 3,5 тис. генераторів. І буде ще.

– Ці генератори виробляють не лише електроенергію, я сподіваюся, вони генерують надію, що ЄС підтримує Україну, – додав Маасікас.

Ініціатива Євросоюзу з енергопідтримки України спонукала і надихнула багатьох друзів нашої країни до аналогічних кроків.

Так, місту Буча під Києвом, де росіяни коїли звірства і вбили понад 400 людей, з генераторами допомогли європейські міста-побратими. Ними забезпечені усі школи, лікарні, пункти Незламності, міські котельні.

– З одного боку, місто невелике – не Київ, але нам все одно потрібні десятки генераторів різної потужності, – говорить заступниця міського голови Бучі Михайлина Скорик-Шкарівська.

Буча побудувала побратимство з європейськими містами в Македонії, Німеччині, Франції, Польщі, Литві, і міста-побратими виділили певну кількість генераторів промислової потужності, від яких працює критична інфраструктура.

Крім генераторів, європейські партнери допомагають з найважливішим – обладнанням для ремонту пошкоджених ТЕС та мереж.

Нещодавно шість вантажівок з трансформаторами, перемикачами, обмежувачами напруги приїхали на один з пошкоджених об’єктів. Це допомога від шести країн. Все обладнання сучасне і надійне, тож партнери допомагають ще й модернізувати нашу енергосистему, інтегрувати її в енергоринок ЄС.

– Масовані свідомі атаки на цивільну інфраструктуру з метою заморозити сотні тисяч людей – це тероризм! Це державний тероризм з боку Росії, – підкреслив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

Він підкреслив, що Польща це засуджує і що всі держави, для яких права людини важливі, стали пліч-о-пліч з Україною.

Підтримав Євросоюз також ініціативу України щодо обміну старих ламп розжарювання на світлодіодні. Під час енергетичного Рамштайну президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейська комісія готова покрити закупівлю майже 30 млн світлодіодних ламп (LED).

Уряд України затвердив програму обміну, і вже від початку лютого українці зможуть безкоштовно обміняти у відділеннях Укрпошти до п’яти застарілих та енергоємних ламп розжарювання на енергозберігальні.

До відділення потрібно прийти з лампами на обмін, паспортом та ідентифікаційним кодом. Попередньо можна зареєструватись у застосунку Дія.

У такий спосіб ми заощадимо й електроенергію, якої бракує сьогодні, і кошти родини, адже кожна лампа розжарювання споживає в середньому увосьмеро більше енергії, ніж світлодіодна.

Європейські партнери наголошують, що продовжать всебічно підтримувати Україну, доки Росія не покине нашу територію.

– ЄС продовжуватиме протистояти Кремлю, – сказав Юрі Лаас. – Путін хоче, щоб ми були розділені, тому ми залишимося єдиними.

Він додав, що Путін хоче зруйнувати наш світ, тому ми будемо за нього боротися. Європа буде на боці України, як це й робила з 24 лютого.

Фото: Janez Lenarčič