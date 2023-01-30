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з 06:00 до 07:00, 09:00 до 10:00, 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення.

з 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, з 10:00 до 13:00, з 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені,

з 01:00 до 04:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням,

Підчерги 1.3, 1.4:

з 03:00 до 04:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення.

з 04:00 до 06:00, з 09:00 до 13:00, з 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені,

з 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням,

Підчерги 2.1, 2.2:

з 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 20:00 до 21:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення.

з 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, з 11:00 до 15:00, з 17:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені,

з 03:00 до 06:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням,

Підчерги 2.3, 2.4:

з 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00 – можливі вимкнення.

з 00:00 до 02:00, 06:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00 та 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені,

з 02:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням,

Підчерги 3.1, 3.2

з 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00 та 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням,

з 02:00 до 04:00, з 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені,