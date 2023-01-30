Ловці ворожих дронів вважаються найсучаснішою оборонною технологією, що захищає стратегічні об’єкти США.
Факти ICTV дізнавалися, що відомо про Fortem DroneHunter F700, які їх технічні характеристики та особливості застосування.
Fortem DroneHunter F700: що це
Система DroneHunter F700 – безпілотний літальний апарат американської компанії Fortem Technologies, який може використовуватися для протидії російським дронам типу Орлан та іранським Shahed-136.
За даними виробника, під час тестів ефективність роботи становила 85%. Fortem Technologies зазначає, що DroneHunter F700 може перехоплювати Орлан-10, Shahed-136 та інші безпілотники масою до 500 кг, які літають на висоті до 5,5 км.
Система повністю автономна, радіолокаційна та спеціально створена для чудової швидкості та маневреності.
DroneHunter F700 обладнаний сітками DrogueNet, за допомогою яких може захоплювати ворожі безпілотники. Система отримала радар для відстеження БпЛА та сенсори, завдяки яким оператор отримує інформацію про перехоплену ціль. F700 може зупиняти ворожі безпілотники як вдень, так і вночі.
Як працює система DrogueNet? F700 вистрілює сітки для захоплення ворожого дрона. Після цього він може доставити перехоплену ціль оператору або спустити на землю за допомогою парашута. На перезаряджання системи йде близько трьох хвилин. DrogueNet кріпиться до крила або фюзеляжу БпЛА.
БпЛА DroneHunter можуть діяти поодинці або у співпраці з кількома безпілотниками, аби захистити більшу територію.
DroneHunter більш ретельно розслідує зловмисні безпілотники, тоді як бортові оптичні камери передаються назад до SkyDome Manager C2.
Режими DroneHunter F700
Найбільш поширеними атаками ворога є поодинокі атаки безпілотників та мультивекторні атаки з декількома безпілотниками, що нападають з різних сторін.
Коли система це помічає, вона автоматично або централізованим дозволом операційного центру запускає кілька DroneHunter для перехоплення ворожих цілей. Кожен DroneHunter фіксується на певній траєкторії ворожого БпЛА.
За даними виробника, Ловці Шахедів мають три основних режими, які обираються автоматично кожним DroneHunter або оператором.
- Режим переслідування
DroneHunter дуже ретельно досліджує безпілотники ворога, а бортові оптичні камери передають інформацію назад до SkyDome Manager C2.
- Режим атаки
Коли система помічає ворожий дрон, бортовий радар може швидко визначити швидкість та розмір цілі. Після цього F700 займає позицію атаки, щоб вполювати та захопити ворожий дрон.
- Режим захисту
Коли безпілотник фіксується на трасі, бортовий радар може швидко визначити, чи є ціль більшою або швидшою, ніж DroneHunter. У такому випадку штучний інтелект F700 автономно займає оборонну позицію та заздалегідь визначає точку захисту.
Коли ворожі дрони швидко наближаються, F700 маневрує, щоб запустити мережу сітки DrogueNet. Коли ворожий дрон потрапляє у пастку та заплутується, Ловець Шахедів намагається відбуксирувати його.
Якщо схоплений безпілотник занадто великий, DroneHunter розкриває парашут, який викликає нерівномірний опір літака, внаслідок чого ворожий дрон зупиняється та безпечно опускається прямо на землю.
- Автономне буксирування
Сітки DrogueNet забезпечують автономне буксирування в призначене місце для проведення криміналістичної експертизи та безпечної утилізації ворожого безпілотника.
Особливості DroneHunter F700
- Полювання на великі та маленькі дрони – F700 може протистояти багатьом різним типам безпілотників: від менших квадрокоптерів до більших, набагато швидших літаків.
- Відкритий API для легкої інтеграції – завдяки сучасному API, F700 інтегрується з кількома провідними системами C2.
- Швидко мобілізується – F700 запускається за лічені секунди та може бути повністю перезавантажений для повторних вильотів менш ніж за три хвилини.
- Пошук радара TrueView – використовуючи бортовий радар TrueView R20, F700 виявляє, відстежує та фіксує свою ціль.
- Робота в будь-яких умовах – DroneHunter завжди готові захистити небо навіть вночі, попри дощ, сніг чи туман.
- Універсальна тактика та режими – перехоплювач DroneHunter автономно змінює режими й тактику з огляду на місце розташування загрози, швидкість та напрямок.
- Автономність – ловці є повністю автономними у своїй роботі, але за необхідності, оператор може взяти ручне управління, натиснувши на одну кнопку.
- Автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники.