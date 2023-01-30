Січень, 30 в 12:38

В Україну надійшли шість систем протидії ворожим безпілотникам – так звані Ловці Шахедів. Fortem DroneHunter F700 вже захищають українські енергетичні об’єкти від російських дронів.

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