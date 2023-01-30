На Херсонщині росіяни забороняють школярам навчатися онлайн і розгорнули польовий шпиталь

У Таврійському Скадовського району на Херсонщині окупанти розгорнули “польовий шпиталь” у приміщені дитячого садочка, в якому лікують російських військовослужбовців.

Він переповнений важкопораненими загарбниками. Про це повідомляє у зведенні 30 січня Генеральний штаб ЗСУ.

За останніми даними, у місцевих школах Каховського району російські окупанти забороняють школярам навчатися онлайн за українською програмою.

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Місцеві викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою, тому загарбники погрожують примусово вивозити дітей на так зване “навчання” вглиб тимчасово окупованої Херсонщини, а також у Росію та на Кримський півострів.

Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямку від вогню артилерії ворога постраждали райони понад 40 населених пунктів.

Серед них – Гуляйполе і Білогір’я Запорізької області, а також Берислав, Львове, Іванівка, Антонівка, Херсон, Берегове та Велетенське Херсонської області. Є постраждалі серед мирних жителів.