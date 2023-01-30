Січень, 30 в 11:18

Українці вже можуть обміняти лампи розжарювання на нові світлодіодні у відділеннях Укрпошти.

Наразі можливість безкоштовно отримати п’ять LED-лампочок є у всіх обласних центрах, а також у Кривому Розі, Краматорську та Покровську. Загалом ця послуга доступна у 1 тис. відділень.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. В середині лютого отримати LED-лампи можна буде у всіх містах України, а згодом – у селах.

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– Обирайте ті лампочки, які вам потрібні. У нас їх два типи – з маленьким і великим цоколем. Зробили все максимально зручно, щоб люди могли замінити свої старі лампи і дійсно допомогти країні боротись на енергетичному фронті, – сказав Смілянський.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, заявку на обмін лампочок вже можна подавати у застосунку Дія.

Заявка діятиме п’ять днів, впродовж цього часу треба звернутись до Укрпошти. Але до відділень можна приходити навіть без попередньої реєстрації.

З собою потрібно мати: паспорт, РНОКПП та справні лампи розжарювання.

Нагадаємо, у грудні стало відомо, що з 1 січня кожен українець може безкоштовно отримати по п’ять LED-лампочок від держави.

Загалом планують замінити 50 млн ламп – саме така кількість заощадить роботу одного реактора АЕС. 30 млн ламп профінансує Європейський Союз.