Львів та область: світло в регіоні вимикатимуть за графіком

Січень, 30 в 11:17

У понеділок, 30 січня, у Львові та області відключення світла відбуватимуться за графіком.

Графіки відключень сформовані відповідно до лімітів НЕК Укренерго.

Що відомо про графіки погодинних відключень у Львівській області

Знайти інформацію про графік свого будинку можна на сайті Львівобленерго в розділі Чому немає світла.

Зараз дивляться Для кращого сприйняття інформації години в графіку позначені трьома кольорами: зелений колір – електроенергія подається;

помаранчевий колір – електроенергія відсутня;

білий колір – можливе відключення в разі необхідності. – Якщо в графіку відключень зазначено Можливе відключення (білий колір), то за вашою адресою є ймовірність відсутності електроенергії, – пояснюють у Львівобленерго. Це залежить від ситуації в енергосистемі України та розпоряджень щодо обмеження потужності від НЕК Укренерго. Водночас у Львівобленерго зазначають: якщо якоїсь миті ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період, енергетики будуть це робити. Погодинні відключення дають можливість енергетикам якомога швидше відновити пошкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням усіх споживачів. Читайте Нові графіки для Хмельниччини та екстрені відключення на Одещині: як вимикатимуть світло 30 січня Джерело: Львівобленерго

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