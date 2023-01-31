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Факти / Україна / Суспільство

Армія РФ посилила штурми на певних напрямках: актуальна карта бойових дій на 31 січня 2023

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Армія РФ посилила штурми на певних напрямках: актуальна карта бойових дій на 31 січня 2023

Російська армія має певні успіхи на декількох напрямках на території України, де проводить активні штурмові дії.

Про це свідчить актуальна карта бойових дій, надана американським аналітичним Інститутом вивчення війни (ISW).

Фото: ISW

Фото: ISW

Зокрема, зміни можна помітити біля Оріхова Миколаївської області, Торецька та Бахмуту, Лиманського району Донецької області.

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В Інституті вивчення війни зазначають, що затримки з наданням західних систем дальнього вогню, передових систем протиповітряної оборони та танків обмежили здатність України скористатися можливостями для проведення більших контрнаступальних операцій, яким могли б сприяти недоліки та невдачі російських військових операцій.

Україна має наміри зібрати танкову коаліцію, щоб посилити можливості воїнів ЗСУ на різних напрямках та звільнити свої території від російського ворога.

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