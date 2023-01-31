Січень, 31 в 0:01

Російська армія має певні успіхи на декількох напрямках на території України, де проводить активні штурмові дії.

Про це свідчить актуальна карта бойових дій, надана американським аналітичним Інститутом вивчення війни (ISW).

Зокрема, зміни можна помітити біля Оріхова Миколаївської області, Торецька та Бахмуту, Лиманського району Донецької області.

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В Інституті вивчення війни зазначають, що затримки з наданням західних систем дальнього вогню, передових систем протиповітряної оборони та танків обмежили здатність України скористатися можливостями для проведення більших контрнаступальних операцій, яким могли б сприяти недоліки та невдачі російських військових операцій.

Україна має наміри зібрати танкову коаліцію, щоб посилити можливості воїнів ЗСУ на різних напрямках та звільнити свої території від російського ворога.