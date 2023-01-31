Станом на ранок вівторка, 31 січня, в Україні зростає споживання електроенергії через похолодання. Існує ризик аварійних відключень світла.

Про це поінформували в Національній енергетичній компанії Укренерго.

– Споживання електроенергії продовжує зростати через похолодання . В енергосистемі зберігається значний дефіцит, – зазначається в повідомленні.

Всі обленерго отримали ліміти споживання електрики на цю добу. В областях діють графіки планових погодинних відключень світла.

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Станом на ранок 31 січня не зафіксовано перевищення лімітів, тому диспетчерський центр Укренерго поки не застосовував аварійні відключення світла. Однак у компанії попереджають, що через зростання споживання такий ризик є.

– Враховуючи тенденцію до зростання споживання, є небезпека перевищення лімітів в регіонах та застосування обмежень (аварійних відключень світла, – Ред.), – наголошується в повідомленні.

Причиною дефіциту в енергосистемі є серія масованих атак РФ, унаслідок яких були пошкоджені електростанції та високовольтна мережа. Загалом Україна пережила вже 13 ракетних ударів по енергетичних об’єктах та 15 атак дронами.

Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не здатне повністю покрити споживання в країні.

– Енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. Крім того, протягом доби декілька блоків теплових електростанцій виведено в ремонт з технологічних причин, – заявили в Укренерго.

В компанії уточнили, що після кожної нової атаки РФ по енергосистемі відновлення стає все складнішим та займає більше часу.

Крім цього, Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС усе ще перебувають під контролем ворога, а тому понад 10 ГВт основних потужностей зараз недоступні українській енергосистемі.

Джерело: Укренерго