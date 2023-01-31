Львів та область: світло в регіоні вимикатимуть за графіком

Січень, 31 в 8:35

У вівторок, 31 січня, у Львові та області відключення світла відбуватимуться за графіком.

Графіки відключень сформовані відповідно до лімітів НЕК Укренерго.

Що відомо про графіки погодинних відключень у Львівській області

Знайти інформацію про графік свого будинку можна на сайті Львівобленерго в розділі Чому немає світла.

Зараз дивляться Для кращого сприйняття інформації години в графіку позначені трьома кольорами: зелений колір – електроенергія подається;

помаранчевий колір – електроенергія відсутня;

білий колір – можливе відключення в разі необхідності. – Якщо в графіку відключень зазначено Можливе відключення (білий колір), то за вашою адресою є ймовірність відсутності електроенергії, – пояснюють у Львівобленерго. Це залежить від ситуації в енергосистемі України та розпоряджень щодо обмеження потужності від НЕК Укренерго. Водночас у Львівобленерго зазначають: якщо якоїсь миті ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період, енергетики будуть це робити. Погодинні відключення дають можливість енергетикам якомога швидше відновити пошкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням усіх споживачів. Джерело: Львівобленерго

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