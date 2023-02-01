Графіки відключення електроенергії в Івано-Франківській області 1 лютого 2023
1 лютого графік погодинних вимкнень електроенергії в Івано-Франківській області сформовано відповідно до лімітів НЕК Укренерго.
Орієнтовний графік погодинних вимкнень 1 лютого
1 черга
Підчерги 1.1, 1.2
Із 00:00 до 02:00, із 05:00 до 08:00, із 12:00 до 14:00, із 17:00 до 20:00 черги будуть з електропостачанням
із 02:00 до 05:00, із 08:00 до 11:00, із 14:00 до 17:00, із 20:00 до 23:00 черги будуть вимкнені,
із 11:00 до 12:00, із 23:00 до 24:00 можливі вимкнення.
Підчерги 1.3, 1.4
Із 00:00 до 02:00, із 05:00 до 07:00, із 11:00 до 14:00, із 17:00 до 19:00, із 23:00 до 24:00 черги будуть з електропостачанням
із 02:00 до 05:00, із 08:00 до 11:00, із 14:00 до 17:00, із 20:00 до 23:00 черги будуть вимкнені,
із 07:00 до 08:00, із 19:00 до 20:00 можливі вимкнення.
2 черга
Підчерги 2.1, 2.2
Із 00:00 до 02:00, із 05:00 до 08:00, із 11:00 до 13:00, із 17:00 до 20:00, із 23:00 до 24:00 черги будуть з електропостачанням,
із 02:00 до 05:00, із 08:00 до 11:00, із 14:00 до 17:00, із 20:00 до 23:00 черги будуть вимкнені,
-із 13:00 до 14:00 можливі вимкнення.
Підчерги 2.3, 2.4
Із 02:00 до 05:00, із 08:00 до 11:00, із 15:00 до 17:00, із 20:00 до 22:00 черги будуть з електропостачанням,
із 00:00 до 02:00, із 05:00 до 08:00, із 11:00 до 14:00, із 17:00 до 20:00, із 23:00 до 24:00 черги будуть вимкнені,
із 14:00 до 15:00, 22:00 до 23:00 можливі вимкнення.
3 черга
Підчерги 3.1, 3.2
Із 02:00 до 05:00, із 09:00 до 11:00, із 14:00 до 17:00, із 20:00 до 23:00 черги будуть з електропостачанням,
із 00:00 до 02:00, із 05:00 до 08:00, із 11:00 до 14:00, із 17:00 до 20:00, із 23:00 до 24:00 черги будуть вимкнені,
із 08:00 до 09:00 можливі вимкнення.
Підчерги 3.3, 3.4
Із 02:00 до 05:00, із 08:00 до 10:00, із 14:00 до 17:00, із 21:00 до 23:00 черги будуть з електропостачанням,
із 00:00 до 02:00, із 05:00 до 08:00, із 11:00 до 14:00, із 17:00 до 20:00, із 23:00 до 24:00 черги будуть вимкнені,
із 10:00 до 11:00, із 20:00 до 21:00 можливі вимкнення.
Також для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження до вимкнення буде застосована четверта черга.
Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00.
Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 10:00 до 14:00 та з 17:00 до 21:00.
Знеструмленою підчерга 4.3 буде з 00:00 до 01:00, із 09:00 до 13:00, із 21:00 до 00:00.
Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.
Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.
Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.
Джерело: Прикарпаттяобленерго