Орієнтовний графік погодинних вимкнень 1 лютого

Зараз дивляться

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2

Із 00:00 до 02:00, із 05:00 до 08:00, із 12:00 до 14:00, із 17:00 до 20:00 черги будуть з електропостачанням

із 02:00 до 05:00, із 08:00 до 11:00, із 14:00 до 17:00, із 20:00 до 23:00 черги будуть вимкнені,

із 11:00 до 12:00, із 23:00 до 24:00 можливі вимкнення.

Підчерги 1.3, 1.4

Із 00:00 до 02:00, із 05:00 до 07:00, із 11:00 до 14:00, із 17:00 до 19:00, із 23:00 до 24:00 черги будуть з електропостачанням

із 02:00 до 05:00, із 08:00 до 11:00, із 14:00 до 17:00, із 20:00 до 23:00 черги будуть вимкнені,

із 07:00 до 08:00, із 19:00 до 20:00 можливі вимкнення.

2 черга

Підчерги 2.1, 2.2

Із 00:00 до 02:00, із 05:00 до 08:00, із 11:00 до 13:00, із 17:00 до 20:00, із 23:00 до 24:00 черги будуть з електропостачанням,

із 02:00 до 05:00, із 08:00 до 11:00, із 14:00 до 17:00, із 20:00 до 23:00 черги будуть вимкнені,

-із 13:00 до 14:00 можливі вимкнення.

Підчерги 2.3, 2.4

Із 02:00 до 05:00, із 08:00 до 11:00, із 15:00 до 17:00, із 20:00 до 22:00 черги будуть з електропостачанням,

із 00:00 до 02:00, із 05:00 до 08:00, із 11:00 до 14:00, із 17:00 до 20:00, із 23:00 до 24:00 черги будуть вимкнені,

із 14:00 до 15:00, 22:00 до 23:00 можливі вимкнення.

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

Із 02:00 до 05:00, із 09:00 до 11:00, із 14:00 до 17:00, із 20:00 до 23:00 черги будуть з електропостачанням,

із 00:00 до 02:00, із 05:00 до 08:00, із 11:00 до 14:00, із 17:00 до 20:00, із 23:00 до 24:00 черги будуть вимкнені,

із 08:00 до 09:00 можливі вимкнення.

Підчерги 3.3, 3.4

Із 02:00 до 05:00, із 08:00 до 10:00, із 14:00 до 17:00, із 21:00 до 23:00 черги будуть з електропостачанням,

із 00:00 до 02:00, із 05:00 до 08:00, із 11:00 до 14:00, із 17:00 до 20:00, із 23:00 до 24:00 черги будуть вимкнені,

із 10:00 до 11:00, із 20:00 до 21:00 можливі вимкнення.

Також для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження до вимкнення буде застосована четверта черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 10:00 до 14:00 та з 17:00 до 21:00.

Знеструмленою підчерга 4.3 буде з 00:00 до 01:00, із 09:00 до 13:00, із 21:00 до 00:00.