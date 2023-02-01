Лютий, 01 в 16:40

Служба безпеки України знешкодила злочинну організацію, яка тероризувала і залякувала жителів Києва.

Зловмисники діяли під виглядом двох добровольчих формувань. Банду очолював чоловік на прізвисько Лєший.

Також серед організаторів було двоє росіян – вихідців із Північного Кавказу. Один із них перебуває під санкціями РНБО.

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За даними слідства, зловмисники систематично вимагали гроші з місцевих підприємців, а в разі відмови – застосовували психологічний тиск, насилля, знищували майно та погрожували фізичною розправою.

– Зафіксовано понад 10 епізодів підпалу автомобілів та об’єктів нерухомості потерпілих, а також нанесення їм тяжких тілесних ушкоджень із застосуванням зброї. Отримані гроші зловмисники спрямовували до так званого “общака”, який на момент обшуку становив $354 тис., – повідомили в СБУ.

Підпалювали авто і погрожували розправою: СБУ викрила банду, яка тероризувала киян / 5 фотографий

Співробітники СБУ затримали Лєшого, двох росіян і ще трьох активних учасників злочинної організації під час “вибивання” ними $80 тис. з місцевого підприємця.

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів правоохоронці виявили речові докази злочинної діяльності. Наразі шести учасникам повідомлено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вимагання);

ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів за ст. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу).

Триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності злочинного угруповання.