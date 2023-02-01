Лютий, 01 в 19:36

З 1 лютого оновлюються правила отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Так, право на отримання виплат мають такі громадяни-ВПО:

особи, які мають непридатне для проживання або зруйноване житло і подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема, через портал Дія;

особи, які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження або знищення нерухомого майна через бойові дії, терористичні акти, диверсії, спричинені агресією РФ;

особи, які виїхали з населених пунктів, що внесені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих РФ;

особи, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року;

особи, які повторно перемістились із тимчасово окупованих територій або територій, на яких ведуться бойові дії після 24 лютого 2022 року.

Омбудсмен наголосив, що внутрішньо переміщеним особам, які вже отримують грошову допомогу, не потрібно звертатися до органів соціального захисту населення або центрів надання адміністративних послуг для актуалізації даних, оскільки виплати будуть автоматично продовжені.

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Йдеться про 3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тис. грн для дорослих.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи мають можливість отримати довідку ВПО та подати заяву на отримання грошової допомоги на проживання за допомогою застосунку Дія, звернувшись до органів соцзахисту населення, в ЦНАП або до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.