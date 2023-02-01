В Україні вже створили електронний реєстр ветеранів: коли він буде доступний

Лютий, 01 в 17:14

В Україні вже створили електронний реєстр ветеранів, але з міркувань безпеки він буде запущений після перемоги у війні з Росією.

Про це на брифінгу повідомила міністерка ветеранів Юлія Лапутіна.

– Завдяки допомозі американської організації IREX ми створили електронний реєстр українських ветеранів. У паблік він ще не запущений через безпекові заходи, але він фактично існує і кореспондується з реєстрами інших міністерств і відомств, – пояснила вона.

За словами Лапутіної, зараз триває диджиталізація різних сервісів для ветеранів.

Зараз дивляться

Зокрема, планується створити електронний ветеранський кабінет і різні інструменти у застосунку Дія.

– У нас це все вже готово, але ми не хочемо, щоб у когось на тимчасово окупованій території у смартфоні з’явилася програма, яка засвідчить, що це ветеран. Адже це небезпечно для людей, – сказала міністерка.

Нагадаємо, що у 2020 році Міністерство ветеранів України підписало меморандум з Радою міжнародних наукових досліджень (IREX), у якому серед іншого йдеться про допомогу у створенні програмного забезпечення Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

У 2021 році було затверджено технічне завдання, після чого розпочалося створення реєстру.