2 лютого графік погодинних вимкнень електроенергії в Івано-Франківській області сформовано відповідно до лімітів НЕК Укренерго.

Орієнтовний графік погодинних вимкнень 2 лютого

Зараз дивляться 1 черга Підчерги 1.1, 1.2: з 00:00 до 01:00, 03:00 до 06:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

з 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені

з 11:00 до 12:00, 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення. Підчерги 1.3, 1.4: з 00:00 до 01:00, 03:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

з 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені

з 09:00 до 10:00, 17:00 до 18:00 – можливі вимкнення. 2 черга Підчерги 2.1, 2.2: з 00:00 до 01:00, 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

з 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені. Підчерги 2.3, 2.4: з 01:00 до 03:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням

з 00:00 до 01:00, 03:00 до 06:00, з 09:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

з 08:00 до 09:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення. 3 черга Підчерги 3.1, 3.2: з 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням

з 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, з 09:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

з 03:00 до 04:00, 14:00 до 15:00 – можливі вимкнення. Підчерги 3.3, 3.4: з 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням

з 00:00 до 01:00, 03:00 до 05:00, з 09:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

з 05:00 до 06:00, 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення. Також в години пікового навантаження до вимкнення буде застосована 4 черга. Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 10:00 до 14:00 та 17:00 до 21:00. Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00. Знеструмленою підчерга 4.3 буде з 00:00 до 01:00, з 09:00 до 13:00 та з 21:00 до 00:00.

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.

Джерело: Прикарпаттяобленерго