Лютий, 02 в 9:09

По всій території Україні діють аварійні та стабілізаційні відключення світла. Загалом у кожному місті та області ділять споживачів на три основні групи, яким вимикатимуть електроенергію в певні години доби.

Факти ICTV підготували списки сайтів та ресурсів для кожної області України, де можна визначити свою групу та години відключень.

Варто зазначити, що всі оприлюднені графіки – це графіки ймовірних відключень, які застосовуватимуться лише у разі команди від НЕК Укренерго за необхідності збалансувати енергосистему. Зараз у багатьох областях Україні діють аварійні відключення, тому графіки можуть не діяти.

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