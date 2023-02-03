Орієнтовний графік погодинних вимкнень 3 лютого

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1 черга:



Підчерги 1.1, 1.2



03:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням;



з 00:00 до 02:00, 07:00 до 10:00, з 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00- черги будуть вимкнені;



з 02:00 до 03:00, 16:00 до 17:00 – можливі вимкнення.



Підчерги 1.3, 1.4



02:00 до 07:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням;



з 00:00 до 02:00, 07:00 до 10:00, з 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00- черги будуть вимкнені;



з 12:00 до 13:00 – можливі вимкнення.

2 черга



Підчерга 2.1, 2.2



з 04:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 21:00 до 24:00– черги будуть з електропостачанням;



з 02:00 до 04:00, 06:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00- черги будуть вимкнені;



з 00:00 до 02:00, 15:00 до 16:00 – можливі вимкнення.



Підчерга 2.3, 2.4



з 00:00 до 02:00, 05:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням;



з 02:00 до 04:00, 09:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00, з 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені;



з 04:00 до 05:00 – можливі вимкнення.



3 черга



Підчерги 3.1, 3.2



з 00:00 до 04:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням;



з 04:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, з 16:00 до 19:00, з 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені;



з 09:00 до 10:00, 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення.



Підчерга 3.3, 3.4



з 00:00 до 03:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням;



з 04:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, з 16:00 до 19:00, з 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені;



з 03:00 до 04:00 – можливі вимкнення.

Також в години пікового навантаження до вимкнення буде застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00 та 15:00 до 19:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 10:00 до 14:00 та з 17:00 до 21:00.

Знеструмленою підчерга 4.3 буде з 00:00 до 01:00, з 09:00 до 13:00 та з 21:00 до 00:00.