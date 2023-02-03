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Факти / Україна / Суспільство

Графіки відключення світла на Закарпатті 3 лютого

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
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3 лютого електроенергію в Закарпатській області відключатимуть відповідно до графіків.

Погодинні відключення – це плановані відключення електроенергії, які необхідні для того, щоби зменшити навантаження на мережі та забезпечити стале балансування енергосистеми.

Відключення електроенергії на Закарпатті

Закарпаттяобленерго оприлюднило черги графіків погодинних відключень електроенергії.

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Фактичні години відключення та включення можуть бути змінені у разі недотримання граничних величин споживання електричної енергії споживачами Закарпатської області.

Графік відключень від Закарпаттяобленерго на 3 лютого 2023 року можна переглянути нижче або за посиланням.

Білий колір – наявне електропостачання;

Жовтий, зелений, помаранчевий, синій кольори – відсутнє електропостачання.

Джерело: Закарпаттяобленерго

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