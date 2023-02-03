Інформація про сексуальну експлуатацію в РФ українського хлопчика не підтверджена – Офіс Генпрокурора

Лютий, 03 в 16:24

В Офісі генерального прокурора спростували раніше поширену інформацію про сексуальну експлуатацію в Росії викраденого малолітнього українського хлопчика.

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі написав, що соцмережами та низкою ЗМІ шириться інформація про сексуальну експлуатація маленького українського хлопчика, якого росіяни викрали з України.

Дмитро Лубінець закликав Кіберполіцію, Нацполіцію та Офіс Генпрокурора належно відреагувати на можливий злочин, щоб знайти й покарати винних.

Зараз дивляться Зрештою оперативні підрозділи Національної поліції України перевірили цей факт. Як виявилося інформація про хлопчика не відповідає дійсності. Насправді дитина на фото народилася і живе в Росії, працює моделлю і рекламує одяг. Фотографії дитини розміщені у вільному доступі, тож будь-хто може скористатися ними для створення бажаного контенту. Поліціянти встановили, що перше повідомлення про продаж викрадених в Україні дітей для інтимних зустрічей у РФ з’явилося саме на одному із закритих російських Telegram-каналів. Після цього його поширили низка українських ресурсів, а з першоджерела цю інформацію видалили. Як наголосив Дмитро Лубінець, тема депортації, викрадення, ґвалтування росіянами українських дітей є дуже чутливою. – Дякую Національній поліції, зокрема, співробітникам Кіберполіції та оперативних служб, які швидко відреагували та перевірили інформацію. На щастя, ті жахіття не стосуються наших дітей, а хлопчик – насправді народився і живе в Росії та під наглядом матері працює моделлю, – розповів омбудсмен. Проте за інформацією порталу Діти війни, станом на сьогодні росіяни вбили 459 українських дітей, 919 отримали поранення, 348 – зникли безвісти, а кількість депортованих сягнула цифри – 16 011 дітей. За словами Дмитра Лубінця, країна-терористка навмисно поширює подібну інформацію, щоб дестабілізувати ситуацію та вести брудну інформаційну війну. Читайте Примусова депортація та катівні: Лубінець розповів про геноцид росіян стосовно українських дітей

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